Украина получила рекордное "золото" на Олимпиаде за 12 лет: все медали (инфографика)

Украинским спортсменам удалось завоевать три золотые, пять серебряных и четыре бронзовые медали. Единственной мультимедалисткой стала Ольга Харлан, которая завоевала две награды в фехтовании на саблях.

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Украинские спортсмены завершили выступления на Олимпийских играх в Париже-2024. Сейчас наша сборная занимает 22 место в медальном зачете. В течение турнира Украина завоевала 12 наград. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта в воскресенье, 11 августа.

Церемония закрытия ХХХІІІ Олимпиады-2024 начнется в 22:00 по киевскому времени.

Золотые медали

Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кравацкая, Юлия Бакастова (фехтование, шпага, командные соревнования);

Ярослава Магучих (легкая атлетика, прыжки в высоту);

Александр Хижняк (бокс, до 80 кг).

Серебряные медали

Сергей Кулиш (пулевая стрельба, винтовка из трех положений, 50 м);

Илья Ковтун (спортивная гимнастика, параллельные брусья);

Парвиз Насибов (греко-римская борьба, до 67 кг);

Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок (гребля на байдарках и каноэ, каноэ-двойка, 500 м);

Ирина Коляденко (женская борьба, до 62 кг).

Бронзовые медали

Ольга Харлан (личное первенство);

Ирина Геращенко (легкая атлетика, прыжки в высоту);

Михаил Кохан (легкая атлетика, метание молота);

Жан Беленюк (греко-римская борьба, до 87 кг).

12 добытых медалей на Олимпиаде-2024 является вторым самым низким показателем в истории выступлений Украины на этих соревнованиях. Меньшее количество наград украинские спортсмены завоевали только на Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году, где они получили 11 медалей.

Тем не менее три золотые медали, которые Украина завоевала на этот раз, являются лучшим достижением за последние 12 лет. Для сравнения, на двух предыдущих Олимпиадах украинские спортсмены в целом получили столько же золотых наград: две в Рио-2016 и одну в Токио-2020.

Украина на летних Олимпийских играх

Атланта-1996: 9 золотых +2 серебряные +12 бронзовых = 23 медали

9 золотых +2 серебряные +12 бронзовых = 23 медали Сидней-2000: 3 золотые +10 серебряных +10 бронзовых = 23 медали

3 золотые +10 серебряных +10 бронзовых = 23 медали Афины-2004: 8 золотых +5 серебряных +9 бронзовых = 22 медали

8 золотых +5 серебряных +9 бронзовых = 22 медали Пекин-2008: 7 золотых +4 серебряных +1 бронзовая = 22 медали

7 золотых +4 серебряных +1 бронзовая = 22 медали Лондон-2012: 5 золотых +4 серебряные +10 бронзовых = 19 медалей

5 золотых +4 серебряные +10 бронзовых = 19 медалей Рио-2016: 2 золотые +5 серебряных +4 бронзовые = 11 медалей

2 золотые +5 серебряных +4 бронзовые = 11 медалей Токио-2020: 1 золотая +6 серебряных +12 бронзовых = 19 медалей

1 золотая +6 серебряных +12 бронзовых = 19 медалей Париж-2024: 3 золотые +5 серебряных +4 бронзовые = 12 медалей

Напомним, глава Национального олимпийского комитета Вадим Гутцайт заявил, что за полученные медали на Играх-2024 в Париже, спортсмены получат 125 тысяч долларов за "золото", 100 тысяч — за "серебро" и 80 тысяч — за 3 "бронзу".