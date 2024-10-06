Уперше в історії Україна здобула бронзу на чемпіонаті світу з футзалу (фото, відео)

У 1996 році "синьо-жовті" наблизилися до цієї мети. Втім, тоді РФ перемогла, отримавши на одне очко більше.

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Уперше в історії Україна стала бронзовим призером чемпіонату світу з футзалу, розгромивши Францію з рахунком 7:1. Про це повідомила Асоціація футзалу України у своєму Facebook 6 жовтня 2024 року.

"Україна — третя в світі! Неймовірне досягнення для всієї країни! Дякуємо, командо!" — зазначила пресслужба збірної.

Гра за третє місце чемпіонату завершилася рахунком 7:1 на користь "синьо-жовтих", що принесло нашій збірній бронзову медаль. Окрім цього, Україна здобула першу медаль на рівні чемпіонатів світу в командних видах спорту за часи незалежності.

Це вдруге наша країна боролася за третє місце на ЧС з футзалу. Свого часу на чемпіонаті у 1996 році українці під час гри за третє місце поступилися Росії з рахунком 2:3, пише Суспільне Спорт.

Це десятий ЧС з футзалу. Він проходить раз на чотири роки між чоловічими національними командами асоціацій-членів ФІФА. Наразі спортивна подія відбувається в Узбекистані.

Після історичної перемоги Жук Євгеній, який забив два голи, поділився своїми враженнями від поєдинку.

"Емоції, емоції, емоції. Мабуть, не кожна людина може їх пережити. Я дуже радий. Я радий за себе, за команду, за збірну, за країну, за тих воїнів, які зараз нас захищають. Це просто щось неймовірне", — сказав він.

Євгеній Жук

Нагадаємо, Ярослава Магучіх виграла етап Діамантової ліги у Швейцарії.

Також Фокус писав про медалі України на Олімпійських іграх-2024.