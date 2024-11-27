Занурилася на 82 метри: українка побила світовий рекорд із пірнання (фото)

Спортсменка побила свій попередній рекорд у 80 метрів. Свою перемогу вона присвятила Україні, українським захисникам і всім, хто підтримує країну в цей нелегкий час.

Українська спортсменка і плавчиня Катерина Cадурська вcтановила рекорд. Вона пірнула на 82-метрову глибину і стала першою жінкою, яка змогла це зробити. Про рекорд українки повідомила спільнота Freediveranking_com.

"Ми думали, що рекорд у 80 метрів є нездоланним, але Катерина Садурська зробила це знову. Вона зайшла далі своїх можливостей і пірнула на 82 метри", — йдеться в повідомленні.

Катерина Садурська

Міжнародні змагання з фрідайвінгу за версією AIDA стартували 25 листопада на Домінікі і триватимуть 6 днів. Катерина занурювалася без ласт та додаткового обладнання.

У перший змагальний день їй довелося скасувати спробу через дощ. Наступного дня спортсменка пірнула на глибину 82 метри.

"Цю перемогу я присвячую Україні, нашим захисникам і всім, хто підтримує нашу країну в цей нелегкий час", — сказала спортсменка.

Україна вже має за плечами 6 рекордів. Впродовж 2024 року вона збільшила його на 7 метрів.

Нагадаємо, 11 жовтня українська спортсменка Катерина Садурська встановила новий світовий рекорд у фрідайвінгу. У дисципліні у категорії "постійна вага без ластів" вона занурилася на рекордні 80 метрів.