Братья собрали самую большую в мире коллекцию карточек покемонов и попали в Книгу рекордов Гиннеса

У братьев есть карточки почти на всех языках, кроме нидерландского, а по количеству они опередили предыдущего рекордсмена.

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Братья Оуэн и Коннер Грей из Великобритании стали рекордсменами, собрав собственную коллекцию карточек с покемонами, которая насчитывает более 48 тысяч различных карточек. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннеса.

Братья Оуэн и Коннер Грей являются суперфанатами игры Pokеmon Trading Card. Еще в 2023 году в их коллекции было 34 310 карточек, но уже за следующий год мужчины собрали 48 339 карточек и опередили предыдущего рекордсмена, американца Бенджамина ДеГуайра, который имеет в своей коллекции 34 310 карточек. Но есть две карты, которыми братья особенно гордятся.

Их нашли в старых сумках для покупок на чьем-то чердаке, и продали на аукционе, где братья их выкупили. За эти карточки они могут получить более 31 тысячи долларов.

"Видимо, было около 3-4 тис. карт, только что брошенных в сумки JD Sports, и в этой комбинации были две золотые звезды Чаризарда, которые сегодня стоят где-то от 5 000 до 25 000 фунтов стерлингов каждая. Они были совсем не в плохом состоянии", — рассказывает Оуэн.

У пары также есть карточки почти на всех языках, кроме нидерландского. Поэтому братья ищут сейчас именно такие.

Их коллекция хранится в серии папок "в порядке истории", где самые редкие и ценные карточки классифицируются и хранятся в специальной защитной упаковке.

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