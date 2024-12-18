Самая низкая женщина в мире снова попала в Книгу рекордов Гиннеса: чем еще она превзошла всех

Новый рекорд женщины подтвержден в день ее 31-летия. В то же время руки Джиоти Амге длиннее, чем у самого низкого мужчины в мире Афшина Гадерзаде из Ирана.

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Самая низкая женщина в мире Джиоти Амге, которая имеет рост 63 см, попала в Книгу рекордов Гиннеса за самые маленькие женские руки на планете. Об этом говорится на сайте Книги рекордов Гиннеса.

16 декабря Джиоти исполнился 31 год и именно в этот день официально подтверждено, что она имеет самые маленькие руки среди представительниц женского пола планеты.

Ее левая рука имеет размер 7,1 см, а правая — 7,2 см.

Рука Джиоти Амге Фото: официальный сайт Книги рекордов Гиннеса

"Мы подарили ей торт ко дню рождения... который выглядел огромным рядом с ней, хотя имел форму гусеницы", — отметили организаторы.

Джиоти Амге и торт Фото: официальный сайт Книги рекордов Гиннеса

В Книге рекордов Гиннеса подчеркнули, что размер рук Джиоти Амге составляет почти половину высоты банки из-под Coca-Cola (12,2 см) и меньше, чем диаметр бейсбольного мяча (7,4 см).

В то же время руки Джиоти больше, чем у самого низкого мужчины в мире Афшина Гадерзаде из Ирана. Длина левой руки Афшина — 6,7 см, а правой — 6,4 см.

Джиоти Амге является рекордсменкой с 2009 года, когда она была названа самым низким подростком (девушкой) среди живых. Тогда ее рост составлял 61,95 см. Она также является самой низкой актрисой в мире благодаря главной роли в "Американской истории ужасов: Шоу уродов".

Напомним, в ноябре в Лондоне впервые в истории встретились самая высокая и самая низкая женщины в мире.

28 апреля умерла одна из самых высоких женщин в мире Мария Феличиана. Ее рост достигал почти 2 метров 25 см.