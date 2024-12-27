Компания друзей установила рекорд по количеству посещений пабов: детали

Собираться вместе приятели начали еще в 1984 году и за это время посетили фактически все пабы в Англии и на островах Великобритании.

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В Великобритании компания друзей составляла своеобразный рекорд по посещению пабов. Они посетили более 23 тысяч таких заведений и выпили более полусотни тысяч кружек пива. Об этом пишет издание BILD.

За последние 40 лет группа друзей уже посетила более 23 000 пабов и выпила 56 000 кружек пива. Началось все это в 1984 году. Участники клуба Black Country Ale Tairsters превратили свою страсть к пиву и путешествиям в благотворительный проект, собирая пожертвования в каждом пабе.

Основатель клуба, 68-летний Питер Хилл, рассказал, что за это время он посетил почти все пабы в Англии и побывал на 69 островах Великобритании с пабами, потратив на это 5 лет.

Сейчас в клубе всего 16 членов.

В 2000 году команда попала в Книгу рекордов Гиннеса за наибольшее количество посещенных пабов в Англии. На момент рекорда их было всего 9 тысяч. В этом году Питер посетил 4500 пабов, упомянутых в известном пивном гиде Campaign for Real Ale.

Несмотря на возраст, друзья не собираются останавливаться на достигнутом. Теперь команда имеет целью покорение еще 20 000 пабов.

Напомним, что самая низкая женщина в мире снова попала в Книгу рекордов Гиннеса. 16 декабря Джиоти исполнился 31 год и именно в этот день официально подтверждено, что она имеет самые маленькие руки среди представительниц женского пола планеты.

Также сообщалось, что братья собрали самую большую в мире коллекцию карточек покемонов и попали в Книгу рекордов Гиннеса.