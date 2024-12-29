"Виглядав божевільним": чоловік викупив BMW, яку 20 років тому здав на металобрухт, деталі

Чоловік випадково побачив свій колишній автомобіль, коли BMW припаркували біля його будинку. Зараз вона стоїть біля його офісу — і він виїжджає на ній раз на тиждень, щоб покататися.

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Підприємець Ендрю Скотт викупив BMW, якого він позбувся майже 20 років тому, заплативши у 10 разів більше, ніж його вартість. Про це пише Daily Star.

56-річний Ендрю Скотт був змушений розлучитися зі своїм BMW 1997 року випуску у 2005 році, коли після 250 000 миль пробігу його двигун остаточно зламався.

Автомобіль був для нього певним символом, оскільки він користувався ним у важкий період свого життя.

Але майже через два десятиліття батько двох дітей Ендрю випадково помітив когось за кермом точно такого ж автомобіля біля свого будинку.

Він зупинив водія і запитав, чи може він викупити у нього автомобіль, але новий власник, який на той момент володів BMW вже 15 років, відмовився.

Однак Ендрю наполягав кілька місяців — дзвонив раз на два тижні, робив різні пропозиції і навіть залишав записки на машині, коли бачив її десь поблизу.

Зрештою, власник погодився продати, і Ендрю виклав 3 000 фунтів стерлінгів (3771 доларів) за машину, яка на той час практично розвалювалася на шматки та оцінювалась всього в 300 фунтів стерлінгів (377 доларів).

Ендрю Скотт та BMW Фото: Daily Star

"Справа була не в самій машині. Справа була в тому, що вона означала. Коли я вперше купив її у віці 35 років, все було жахливо. Я купив бізнес, який зазнав невдачі, мій шлюб розвалювався, а борг за кредитною карткою становив 100 000 фунтів стерлінгів", — розповів Ендрю.

Він підкреслив, що повинен був змінити своє життя та піклуватися про двох маленьких хлопчиків, тому почав будувати новий бізнес.

Значна частина роботи над новим бізнесом Ендрю була пов'язана з поїздками по Великобританії, де він зустрічався з потенційними клієнтами, а це означало, що його BMW став чимось на зразок другого дому.

"Я був спустошений, коли вибухнув двигун. Я навіть не зміг його продати. Мені довелося заплатити 50 фунтів за те, щоб хтось прийшов і забрав його на металобрухт", — зазначив Ендрю.

Роки потому все повністю змінилося: він створив багатомільйонну маркетингову агенцію і загалом насолоджується життям набагато більше, тому усі його спогади про роки боротьби нахлинули на нього, коли він побачив BMW.

"Я був просто ошелешений, коли побачив цю машину через стільки років. У той час ця машина асоціювалася з найтемнішим періодом у моєму житті. Але коли я побачив її знову, вона нагадала мені, як далеко я зайшов. Я знав, що повинен її мати. Я, мабуть, виглядав божевільним", — підкреслив Ендрю.

Коли він отримав машину назад, вона була в поганому стані, але Ендрю витратив три місяці на її відновлення.

Зараз вона стоїть біля його офісу — і він виїжджає на ній раз на тиждень, щоб покататися.

"Тепер він служить мені нагадуванням про те, що незалежно від того, наскільки темно стає, завжди є надія", — наголосив чоловік.

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