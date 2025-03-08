36 мужчин, которые мечтали о семье, стали жертвами одной аферистки: детали схемы

Один из мужчин под псевдонимом Атао, ставший жертвой обмана, признался, что хотел приобрести любимой дом, поскольку только в таком случае она соглашалась выйти за него замуж.

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Мошеннице из китайского города Шэньчжэнь удалось обмануть 36 мужчин на общую сумму в 140 тысяч долларов США. Женщина, которая называла себя Лю Цзя, очень убедительно делала вид, что встречается с ними, и просила помочь ей в покупке жилья в соседнем городе. Об этом пишет издание South China Morning Post.

После короткого романтического периода Лю просила мужчин купить ей жилье в городе Хуэйчжоу, расположенном примерно в 90 км от Шэньчжэня, или в провинции Гуандун, расположенной в южном регионе страны.

Один из мужчин под псевдонимом Атао, ставший жертвой аферы, признался, что хотел приобрести любимой дом, поскольку только в таком случае она соглашалась выйти за него замуж. 30-летний холостяк, который занимается торговлей электротоварами в Шэньчжэне, пошел на такой шаг, потому что мечтал о семье.

Женщина приобрела себе жилье в новостройках Фото: Weibo

Чтобы афера выглядела правдивой, Лю предложила заплатить 30 000 юаней из собственного кармана, чтобы убедить Атао в серьезности своих намерений при уплате первого взноса.

"Она произвела на меня впечатление нежной, внимательной, добродетельной, ориентированной на семью женщины. Я считал ее идеальной", — признается разочарованный жених.

После того как Атао внес деньги за недвижимость, "чувства" возлюбленной вдруг начали гаснуть. Через некоторое время с ней невозможно было связаться. По словам мужчины, короткие романтические отношения стоили ему займа на жильё в размере 4100 юаней в месяц в дополнение к арендной плате, которую он должен платить в Шэньчжэне.

Напомним, ранее Фокус писал, что в Турции мужчину "развела" на 2 миллиона лир собственная дочь. Она 3 года переписывалась с ним на сайте знакомств, выдавая себя за другую, и все это время выманивала у него деньги.

Кроме того, отставной подполковник армии США обвинен в выдаче секретной информации через сайт знакомств "женщине из Украины".