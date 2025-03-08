36 чоловіків, які мріяли про сім'ю, стали жертвами однієї аферистки: деталі схеми

Один з чоловіків під псевдонімом Атао, що став жертвою обману, зізнався, що хотів придбати коханій будинок, оскільки лише в такому разі вона погоджувалася вийти за нього заміж.

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Шахрайці з китайського міста Шеньчжень вдалося ошукати 36 чоловіків на загальну суму в 140 тисяч доларів США. Жінка, яка називала себе Лю Цзя, дуже переконливо вдавала, що зустрічається з ними, й просила допомогти їй у купівлі житла в сусідньому місті. Про це пише видання South China Morning Post.

Після короткого періоду залицяння до обранців Лю просила купити їй житло у місті Хуейчжоу, розташованому приблизно за 90 км від Шеньчженя, або у провінції Гуандун, розташованій в південному регіоні країни.

Один з чоловіків під псевдонімом Атао, що став жертвою афери, зізнався, що хотів придбати коханій будинок, оскільки лише в такому разі вона погоджувалася вийти за нього заміж. 30-річний холостяк, який займається торгівлею електротоварами в Шеньчжені, пішов на такий крок, бо мріяв про сім’ю.

Жінка придбала собі житло у новобудовах Фото: Weibo

Щоб афера виглядала правдивою, Лю запропонувала заплатити 30 000 юанів з власної кишені, щоб переконати Атао в серйозності своїх намірів під час сплати першого внеску.

"Вона справила на мене враження ніжної, уважної, доброчесної, орієнтованої на сім'ю жінки. Я вважав її ідеальною", — зізнається розчарований наречений.

Після того, як Атао вніс гроші за нерухомість, "почуття" коханої раптом почали гаснути. Через деякий час з нею неможливо було зв'язатися. За словами чоловіка, короткі романтичні стосунки коштували йому позики на житло в розмірі 4100 юанів на місяць на додачу до орендної плати, яку він має сплачувати в Шеньчжені.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що у Туреччині чоловіка "розвела" на 2 мільйони лір власна донька. Вона 3 роки переписувалася з ним на сайті знайомств, видаючи себе за іншу, і весь цей час виманювала в нього гроші.

Крім того, відставного підполковника армії США звинувачено у видачі секретної інформації через сайт знайомств "жінці з України".