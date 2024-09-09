Виманила 2 млн: дівчина 3 роки листувалася зі своїм батьком на сайті знайомств

Голова родини був скупим і вчиняв фізичне насильство щодо своїх двох доньок та не давав їм кишенькових грошей, поскаржилися дівчата.

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У Туреччині чоловіка "розвела" на 2 мільйони лір власна донька. Вона 3 роки переписувалася з ним на сайті знайомств, видаючи себе за іншу, і весь цей час виманювала в нього гроші. Про це пише турецьке видання Оdatv.

Зазначається, що голова родини Мехмет був скупим і вчиняв фізичне насильство щодо своїх двох доньок та не давав їм кишенькових грошей. Старша дочка 20-річна Седеф створила фейковий акаунт в мережі і стала листуватися з батьком. Той закохався у свою співбесідницю і почав слати їй гроші. Завдяки такій афері дівчина за 3 роки отримала від батька понад 2 мільйони лір.

Про це стало відомо завдяки телешоу Esra Erol. Молодша донька родини Суденаз через насильство втекла з дому, і її оголосили в розшук. Дівчинку знайшли і забрали до притулку, а її історію розглянули в студії. Там же стало відомо, що старша донька покарала батька у свій спосіб.

Мехмет був шокований, коли дізнався, хто його кохана. Мати дівчаток Хюля розлютилася не на невірного чоловіка, а на доньку і засипала її в студії прокльонами.

Нагадаємо, що у Туреччині чоловік "підміняв" дружину під час роботи на сайті для дорослих. Коли жінка відмовилася працювати, чоловік почав вдягати панчохи і вдавав з себе свою дружину перед клієнтами.

Також повідомлялося, що в Туреччині натовп чоловіків ледь не вбив знахаря через "голі" сеанси з їхніми дружинами.