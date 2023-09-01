В Туреччині натовп чоловіків ледь не вбив знахаря через "голі" сеанси з їхніми дружинами

Цілитель обіцяв клієнткам налагодити їхні шлюби та стосунки, а для цього просив їх роздягатися і торкався їх в різних місцях.

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В Егілі в Туреччині поліція ледве встигла врятувати місцевого чаклуна від розлюченого натовпу жителів, які прийшли з ним розібратися. Все через те, що народний цілитель проводив сеанси з клієнтками, роздягаючи їх. Про це пише Нurriyet.

Повідомляється, що чаклун Бурхан Далгали спеціалізувався на жінках із невдалими шлюбачи і стосунками. Він обіцяв налагодити їхнє життя. Щоправда, для цього йому було потрібно писати водою сури з Корану на абсолютно голих тілах жінок, зокрема й "в тих самих місцях".

Після одного такого сеансу його 22-річна клієнтка розповіла про все батькам і навіть продемонструвала відео, яке таємно записала на телефон. Батьки шокувалися побаченим, зібрали натовп чоловіків, які теж дізналися, як зцілюються їхні жінки під час "голих" сеансів, і вирішили розібратися з чаклуном.

Знахаря від натовпу відбила поліція. За "шахрайство шляхом використання релігійних переконань і почуттів" йому загрожує строк.

Нагадаємо, що у США через 400 років виправдали 12 "відьом", підозрюваних у чаклунстві. Це сталося після кампанії, проведеної групою "Виправдання відьом", до якої входять нащадки деяких з убитих.

Раніше повідомлялося, що вчені з'ясували, скільки жителів Землі вірять у чаклунство. Вчені провели масштабне дослідження, що тривало близько 9 років, у якому взяли участь понад 140 тисяч людей у 95 різних країнах.