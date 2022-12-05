Від Середньовіччя недалеко пішли. Вчені з'ясували, скільки жителів Землі вірять у чаклунство

Дослідження показує, що віра в чаклунство поширена у світі, але має свої відмінності залежно від регіону.

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Здавалося б, у світі, де вчені розробляють місії з колонізації інших планет та освоєння нових територій, немає місця віри в чаклунство, але дослідження показують, що все зовсім інакше, пише Science Alert.

Вчені провели масштабне дослідження, що тривало близько 9 років, у якому взяли участь понад 140 тисяч людей у 95 різних країнах. Ґрунтуючись на отриманих результатах, вчені дійшли висновку, що у світі близько мільярда людей, які вірять у чаклунство — і це ще занижені результати, як вважають науковці.

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Дослідження показало, що ступінь віри в магію та чаклунство відрізняється у різних куточках світу. Наприклад, у Швеції лише 9% учасників повідомили про віру в чаклунство, тоді як у Тунісі ця цифра досягла рекордних 90%. У результаті вчені припускають, що поширеність вірувань залежить від регіону.

За словами автора дослідження Бориса Гершмана з Американського університету, йому з колегами вдалося створити новий повніший набір даних на основі особистих та телефонних опитувань. Зазначимо, що такі дослідження проводилися і раніше, але їм не вистачало повноти картини.

Опитування містили низку питань про ширші релігійні переконання респондентів і віру в чаклунство. Наприклад, учасникам опитування пропонували відповісти на такі питання: чи вірять вони в "зурочення", у те, що певні люди можуть накладати прокляття, заклинання та псування.

Проаналізувавши відповіді дослідники дійшли висновку, що близько 40% респондентів у різних куточках світу все ж вірять у подібні чаклунства. Вчені застосували результати опитування на все населення планети й дійшли висновку, що близько 1 мільярда людей вірять у магію та різні прояви чаклунства і, ймовірно, ця цифра є навіть трохи заниженою.

Вчені також виявили зв'язок віри у чаклунство з деякими факторами. Наприклад, результати говорять про те, що люди з вищим рівнем освіти та забезпеченістю з меншою ймовірністю вірять у магію. Водночас вчені виявили, що віра в чаклунство також корелювала з релігійністю, причому приналежність до християнства чи ісламу не відігравала значної ролі.

Гершман також припускає, що на рівні країни вірування в чаклунство також пов'язані зі слабкими інституціями, низьким рівнем інновацій та соціальної довіри.

Втім, дослідники зазначають, що потрібно більше досліджень, щоб отримати детальнішу картину.

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