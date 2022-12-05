От Средневековья недалеко ушли. Ученые выяснили, сколько жителей Земли верят в колдовство

Исследование показывает, что вера в колдовство широко распространена в мире, но имеет свои отличия в зависимости от региона.

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Казалось бы, в мире, где ученые разрабатывают миссии по колонизации других планет и освоению новых территорий, нет места веры в колдовство, но исследования показывают, что все совсем иначе, пишет Science Alert.

Ученые провели масштабное исследование, продлившееся около 9 лет, в котором приняли участие более 140 тысяч человек в 95 разных странах. Основываясь на полученных результатах ученые пришли к выводу, что в мире порядка миллиарда человек, которые верят в колдовство — и это еще заниженные результаты, как считают ученые.

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Исследование показалось, что степень веры в магию и колдовство отличается в разных уголках мира. Например, в Швеции лишь 9% участников сообщили о вере в колдовство, тогда как в Тунисе эта цифра достигла рекордных 90%. В результате ученые предполагают, что распространенность верований сильно зависит от региона.

По словам автора исследования Бориса Гершмана из Американского университета, ему с коллегами удалось создать новый более полный набор данных на основе личных и телефонных опросов. Отметим, что подобные исследования проводились и ранее, но им не хватало полноты картины.

Опросы включали в себя ряд вопросов о более широких религиозных убеждениях респондентов и вере в колдовство. Например, участникам опроса предлагали ответить на такие вопросы: верят ли они в "дурной сглаз", в то, что определенные люди могут накладывать проклятия, заклинания и порчу.

Проанализировав ответы исследователи пришли к выводу, что около 40% респондентов в разных уголках мира все же верят в подобного рода колдовство. Ученые применили результаты опроса на все население планеты и пришли к выводу, что около 1 миллиарда человек верят в магию и разные проявления колдовства и, по всей вероятности, эта цифра является даже немного заниженной.

Ученые также обнаружили связь веры в колдовство с некоторыми факторами. Например, результаты говорят о том, что люди с более высоким уровнем образования и обеспеченностью с меньшей вероятностью верят в магию. При этом ученые обнаружили, что вера в колдовство также коррелировала с религиозностью, причем принадлежность к христианству или исламу не играла значимой роли.

Гершман также предполагает, что на уровне страны верования в колдовство также связаны со слабыми институтами, низким уровнем инноваций и социального доверия.

Впрочем исследователи отмечают, что потребуется больше исследований, чтобы получить более полную картину.

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