Салемские ведьмы: ученые нашли причину, из-за которой казнили 20 человек и 2 собаки

По мнению исследователей, жители деревни действительно верили, что видели летающих ведьм и другую "нечисть".

В декабре 1691 года в деревне Салем группа девочек начала себя вести крайне странно, подростки бились в припадках, невнятно говорили, а также впадали в ступор. Первой жертвой неизвестного "недуга" стала 8-летняя племянница местного пастыря Эбигейл Уильямс. Ее семья не на шутку испугалась, когда девочка начала внезапно плакать, утверждая, что кто-то невидимый ее щипает и кусает, пишет Discovery Magazine.

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Врачи осмотрели девочек, но так и не смогли объяснить, что с ними происходит. В феврале 1692 года один из лечащих врачей увидел колдовство в распространившемся недуге. В свою очередь деревенские власти потребовали от девочек назвать имена мучивших их ведьм.

В последующие 8 месяцев десятки жителей деревни были взяты под арест, обвинены в колдовстве и казнены. В итоге, за это преступление были казнены 20 человек, а также две собаки.

Фото: Artsy

На протяжении многих лет ученые пытались объяснить, что же все таки стало настоящей причиной ужасающего процесса на салемскими ведьмами. Некоторые предполагали, что девочки-подростки просто хотели внимания. Другие эксперты утверждали, что выдвинутые обвинения в колдовстве были часть финансового заговора с целью завладеть земельными участками и ресурсами.

Плохой хлеб

В 1976 году поведенческий психолог Линда Капораэль впервые предположила, что жители Салема были отравлены. По ее теории, лето 1691 года было очень влажным, что является благоприятным фактором для появления спорыньи – грибок, который преимущественно появляется на зерне, обычно на ржи. Дело в том, что гриб Claviceps purpurea по внешнему виду очень похож на зерна злаковых культур. И до 1800-х годов фермеры считали, что гриб это часть растения и перемалывали их в муку, из которой потом выпекали хлеб.

Фото: Wikimedia Commons

Современной медицине известно, что спорынья является не только токсичной, но и галлюциногенным веществом. Например, наркотик ЛСД синтезируют из лизергиновой кислоты, добываемой из спорыньи.

Отравление спорынью проявляется двумя способами. Конвульсивная форма эрготизма (отравление алкалоидами спорыньи, – ред.) вызывает припадки, галлюцинации, мании и помутнение сознания. В это же время, гангренозная форма эрготизма начинается с болей в конечности, которая приобретает со временем синюшно-красноватый, затем черный оттенок. На теле могут также появляться почерневшие и затвердевшие участки кожи.

В своей статье для журнала Science Капораэль впервые предположила, что процесс на салемскими ведьмами был вызван отравлением спорыньей. Она писала, что чем больше люди ели хлеб, приготовленного из урожая 1691 года, тем больше токсина накапливалось в организме. Когда концентрация токсина достигла критической точки, люди начали испытывать галлюцинации.

Исследовательница также ссылалась на дневники сельского жителя Сэмюэля Сьюэлла, который писал, что влажная и теплая весна 1691 года перешла в жаркое и дождливое лето. Такие погодные условия являются идеальными для появления грибка Claviceps purpurea.

Капораэль также утверждала, что отравление носило локальный характер, а это означается, что далеко не все жители деревни употребляли в еду отравленный хлеб.

Как оказалось, большинство обвинителей жили к западу от деревни или же закупали муку у фермеров, живших на западе. Обвиняемые "ведьмы" жили к востоку от Салема, как и 82% людей, которые поддерживали их невиновность.

"То, что произошло в Салеме было трагедией чрезвычайных масштабов" – отмечала Капораэль.

Психолог обнаружила явные признаки отравления спорыньей у обвинителей. Конвульсивная форма эрготизма оказывает влияние на нервную систему, вызывая припадки и мышечные спазмы. У обвинителей также наблюдались галлюцинации, которые казались им очень реальными и страшными.

Позже эти самые галлюцинации использовались как одно из "доказательств" в процессе над ведьмами. Некоторые обвинители утверждали, что видели дома ведьм в каминах. Другие клялись, что даже в зале суда ведьмы исчезали со скамей подсудимых и появлялись на стропилах.

"То, что произошло в Салеме было трагедией чрезвычайных масштабов" – отмечала Капораэль.

Новые доказательства

В последние годы исследователи находят все больше доказательств в поддержку теории Капораэль. В статье ежемесячного профессиональный медицинского журнала JAMA Dermatology проанализировали описания кожных болезней обвиняемых. В ходе судебных процессов тела обвиняемых проверяли на наличие так называемых "дьявольских меток" – изъяны на коже, которые считались признаком заключенного договора с дьяволом. Авторы исследования увидели сходство в описании "меток дьявола" и гангренозной формой эрготизма.

"По мере развития гангренозная форма отравления может приобретать разные формы. Со временем пораженные участки кожи становятся темными и твердыми, походящими на древесную кору" – пишет автор исследования, эксперт в реконструктивной хирургии из Университета Колорадо Лила Мундра.

Фото: Artsy

В Салеме подобные "доказательства" ведьмовства исчезли к концу 1692 года, когда пришла засуха и прекратила распространение спорыньи.

История знает много подобных случаев, например, в суды над ведьмами в Норвегии в 1600-х годах. Тогда сотни женщин были обвинены в колдовстве, из которых 99 отправились на костер. Норвежские суды связывают с отравлением спорыньей, как и "танцевальную манию" (или танцующая чума) в Европе. Во время напасти люди могли без остановки плясать на улицах городов.

Несмотря на все имеющиеся доказательства причастности спорыньи к судам над ведьмами, в научных кругах пока нет консенсуса по этому поводу. Как бы там ни было, к 1800-м годам люди начали лучше разбираться в видах грибков, и фермеры научились отличать спорынью от нормального зерна. Случаев отравления токсином становилось все меньше, и многие люди вскоре забыли о такой проблеме.