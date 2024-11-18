Жінка на сайті знайомств думала, що спілкується з полковником: правда виявилась болючою (фото)

Мері дала чоловікові свою адресу й через кілька днів отримала коробку зі зворушливими дрібничками. На листівці, залишеній всередині посилки, було написано: "Ти та, з ким я хочу бути зараз й назавжди".

Аферисти на сайтах знайомств почали виманювати у людей їхні заощадження, створюючи за допомогою штучного інтелекту фальшиві образи. Одним із таких шахраїв виявився такий собі "Майк Мерді", який представлявся на Tinder полковником армії США, що шукає кохання. Про це пише видання The Mirror.

У своєму профілі Мерді зазначив, що йому начебто 61, він родом з Нешвілла й збирається після виходу на пенсію переїхати на Кубу, де почати нове життя зі своєю обраницею. Нею з радістю зголосилася стати доглядальниця Мері, яка була самотньою понад 20 років.

"Майк представився полковником армії. Казав, що служить у Великій Британії, і навіть надіслав відео, де одягнений у військову форму. Він мав досить гарний вигляд", — розповідає Мері.

Пара почала активно листуватися у жовтні. Залицяльник стверджував, що не має дітей, й надіслав жінці фотографію своєї покійної дружини, яка начебто померла від раку п'ять років тому.

Мері без остраху дала новому знайомому свою адресу й через кілька днів отримала коробку зі зворушливими дрібничками та сувенірами на згадку. На листівці, залишеній всередині посилки, було написано: "Ти та, з ким я хочу бути зараз й назавжди".

Майк Мерді представлявся полковником Фото: National Fraud Helpline

Згодом Мерді почав виманювати у своєї жертви гроші, запевняючи, що має поліс страхування життя своєї дружини й потребує фінансової допомоги, аби отримати готівку. Чоловік надсилав новій "коханій" відео, в яких стверджували, що збирається передати їй портфель з готівкою на суму 607 000 фунтів стерлінгів. Однак, перш ніж отримати цю суму, за його словами, вона має провести певні платежі.

"Будь ласка, довірся мені. Давай зробимо це разом, аби потім насолоджуватися пенсією", — сказав шахрай, зазначивши, що жінка отримає шестизначний код доступу, коли перерахує платіж в розмірі 10 000 фунтів стерлінгів.

Мері так і зробила, але код для розблокування кейсу не надійшов. Коли вона зламала портфель, то знайшла всередині лише аркуші паперу.

"Мене ніколи у житті так не обманювали. Багато років відкладала ці гроші, аби відремонтувати будинок", — каже обманута британка.

У своєму профілі Мерді зазначив, що йому начебто 61, він родом з Нешвілла й збирається після виходу на пенсію переїхати на Кубу Фото: National Fraud Helpline

Старший співробітник Національної служби допомоги жертвам шахрайства Мартін Річардсон стверджує, що це була вкрай незвична схема шахрайства.

"Шахрай використовував усі можливі методи, щоб переконати жертву в тому, що він — справжній. Не тільки створював відео зі штучним інтелектом, але й надсилав певні предмети, такі як портфель, а також сувеніри та прикраси", — додає він.

Представник банку Галіфаксу пообіцяв розглянути заяву клієнтки відповідно до правил щодо відшкодування і повідомити про результат на початку наступного тижня.

"Захист клієнтів від шахрайства — наш пріоритет. Ми з великим співчуттям ставимося до жертви цього злочину", — резюмував він.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що у Туреччині чоловіка "розвела" на 2 мільйони лір власна донька. Вона 3 роки переписувалася з ним на сайті знайомств, видаючи себе за іншу, і весь цей час виманювала в нього гроші.

Крім того, відставного підполковника армії США звинувачено у видачі секретної інформації через сайт знайомств "жінці з України".