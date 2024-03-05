"Ты мой тайный агент": экс-полковник США слил женщине из Украины секретные данные через сайт знакомств

Дело Слейтера расследовали ФБР и отдел специальных расследований ВВС США. Если суд признает отставного подполковника виновным — ему грозит до 10 лет тюрьмы.

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Отставной подполковник армии США обвиняется в выдаче секретной информации через сайт знакомств "женщине из Украины". Об этом сообщает министрерство юстиции США.

В пресс-релизе министерства юстиции США говорится о том, 63-летний Дэвид Франклин Слейтер после отставки служил как гражданское лицо, но с допуском к секретной информации в штаб-квартире Стратегического командования США на авиабазе Оффат, которому подчиняются ядерные силы Соединенных Штатов.

Мужчину арестовали и 5 марта он предстанет перед судом.

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Прокуратура опубликовала обвинительные документы по делу Слейтера, из которых следует, что примерно с февраля по апрель 2022 года он через сайт знакомств передавал некой персоне, которая назвалась женщиной из Украины, секретную информацию из сводки Страткома.

В Минюсте уверены, что подполковник знал, что и кому говорит.

"Слейтер посещал брифинги Страткома США на тему войны России против Украины, которые были обозначены как "совершенно секретные". Затем он передавал секретную информацию через платформу иностранного сайта знакомств его сообщнику, который представлялся женщиной, живущей в Украине",- пересказывает министерство обвинительное заключение.

Прокуроры сообщают, что эта "женщина из Украины" часто и откровенно спрашивала отставного подполковника о различных секретах и называла его "мой тайный любовник-информатор" и "мой тайный агент".

Прокуроры приводят отрывки переписки:

"Дорогой, что там на экранах в особой комнате? Очень интересно".

"Дэйв, сладкий мой, спасибо за ценную информацию".

"Ты мой тайный агент! Люблю",- написала "женщина из Украины" после того, как узнала секретные сведения об одной стране. Название страны прокуроры вставлять в обнародованные документы не стали.

С кем на самом деле переписывался Слейтер, и на каком сайте знакомств это происходило, в документах не указали.

Дело Слейтера расследовали ФБР и отдел специальных расследований ВВС США. Если суд признает отставного подполковника виновным, он может получить до 10 лет тюрьмы.

Напомним, что 16 февраля секретарь СНБО также заявлял, что Россия начинает новую операцию против Украины. Она будет пытаться спекулировать на теме выборов. Одним из ресурсов, которые будет использовать Кремль, будут социальные сети.

Ранее сообщалось, что старший советник Сената комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе Кайл Паркер передал украинским военным снайперское снаряжение на 30 тысяч долларов. Теперь против него начали расследование.