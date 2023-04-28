Аллергиков станет еще больше. Ученые говорят, что на Земле появились пыльцевые бури

Исследователи отмечают, что все большее количество людей впервые сталкиваются с аллергией.

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В последнее время врачи все чаще сталкиваются с пациентами, которые впервые в жизни страдают от аллергии. Об этом уже заявили врачи из Джорджии, Нью-Йорка и Калифорнии. В чем причина такого всплеска рассказали ученые, пишет Daily Mail.

По информации доктора Стэнли Файмана из Джорджии, который также является представителем Американского колледжа аллергии, астмы и иммунологии, проблема заключается в том, что люди подверглись так называемым "пыльцевым бурям", когда количество пыльцы в воздухе выше, чем когда-либо.

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Исследователи отмечают, что в этом сезоне количество пыльцы было намного выше, чем в прошлом. Более высокое ее содержание в воздухе приводит к "перегрузке" иммунной системы, в результате чего все больше людей жалуются на развитие аллергии. Ученые также фиксируют сигналы о том, что все больше людей сталкиваются с аллергией впервые в жизни.

По словам аллерголога из Нью-Йорка, доктора Клиффорда Бассета, в его практике значительный рост аллергиков наблюдается в последние 5-7 лет или около того. Большинство пациентов также весьма обескуражены развитием аллергии, так как не сталкивались с ней ранее.

Аллерголог из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, доктор Мишель Фам, также заявил о том, что заметил эту тенденцию. Он добавил, что большинство его пациентов заявляют о том, что ранее не сталкивались с подобной проблемой, а теперь у них появляются аллергические симптомы, которые только ухудшаются.

Статистика свидетельствует о том, что около 67 миллионов американцев страдают от аллергии, в том числе 14 миллионов детей. Около 25 миллионов человек также страдают от астмы, которая может быть вызвана или усложнена вдыханием пыльцы. Как правило, сезон пыльцы начинается в тот момент, когда первые деревья начинают выпускать пыльцу. Однако исследователи заметили, что в этом году он стартовал приблизительно на три недели ранее, чем в прошлом году.

Ученые отмечают, что причиной "пыльцевых бурь", вероятно, являются изменения климата, вызывающие повышение температуры. Исследователи также отмечают, что в данный момент наиболее логическим объяснением того, почему все больше людей впервые сталкиваются с аллергией, является крайне высокое содержание пыльцы в атмосфере, чем когда-либо прежде.

Согласно данным ученых из Университета Юты, в 2021 году они обнаружили, что уровень пыльцы вырос на 20% в сравнении с тем, что было около 30 лет назад. Исследователи полагают, что это может быть связано с более высоким содержанием углекислого газа, вызывающим выброс большого количества пыльцы.

Исследования также показывают, что из-за изменений климата сезон аллергии начинается раньше и длится дольше, что также может повысить риск развития аллергии.

Основные симптомы аллергии

заложенность носа;

кашель;

зуд (глаза, горло, нос).

Профилактика аллергии

препараты, успокаивающие симптомы;

закрытые окна;

регулярная стирка одежды;

избегайте выходить на улицу в ветреную и сухую погоду.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли способ снизить риск развития пищевой аллергии у детей: помогут домашние питомцы.