Алергіків стане ще більше. Вчені кажуть, що на Землі з'явилися пилкові бурі

Дослідники зазначають, що дедалі більше людей вперше стикаються з алергією.

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Останнім часом лікарі все частіше стикаються з пацієнтами, які вперше у житті страждають від алергії. Про це вже заявили лікарі з Джорджії, Нью-Йорка та Каліфорнії. У чому причина такого сплеску розповіли вчені, пише Daily Mail.

За інформацією доктора Стенлі Файмана з Джорджії, який також є представником Американського коледжу алергії, астми та імунології, проблема полягає в тому, що люди зазнали так званих "пилкових бур", коли кількість пилку в повітрі вища, ніж будь-коли.

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Дослідники зауважують, що цього сезону кількість пилку була набагато вищою, ніж минулого. Вищий її вміст у повітрі призводить до "перевантаження" імунної системи, в результаті чого все більше людей скаржаться на розвиток алергії. Вчені також фіксують сигнали про те, що все більше людей стикаються з алергією вперше у житті.

За словами алерголога з Нью-Йорка, доктора Кліффорда Бассета, у його практиці значне зростання алергіків спостерігається в останні 5-7 років або близько того. Більшість пацієнтів також дуже збентежені розвитком алергії, оскільки не стикалися з нею раніше.

Алерголог із Каліфорнійського університету в Сан-Франциско, доктор Мішель Фам, також заявив про те, що помітив цю тенденцію. Він додав, що більшість його пацієнтів заявляють про те, що раніше не стикалися з подібною проблемою, а тепер у них з'являються алергічні симптоми, які лише погіршуються.

Статистика свідчить про те, що близько 67 мільйонів американців страждають на алергію, зокрема 14 мільйонів дітей. Близько 25 мільйонів людей також страждають на астму, яка може бути викликана або ускладнена вдиханням пилку. Як правило, сезон пилку починається в той момент, коли перші дерева починають випускати пилок. Проте дослідники зауважили, що цього року він стартував приблизно на три тижні раніше, ніж торік.

Вчені зазначають, що причиною "пилкових бур", ймовірно, є зміни клімату, що спричиняють підвищення температури. Дослідники також зауважують, що наразі найбільш логічним поясненням того, чому все більше людей вперше стикаються з алергією, є вкрай високий вміст пилку в атмосфері, ніж будь-коли.

За даними вчених з Університету Юти, у 2021 році вони виявили, що рівень пилку зріс на 20% порівняно з тим, що було близько 30 років тому. Дослідники вважають, що це може бути пов'язано з вищим вмістом вуглекислого газу, що викликає викид великої кількості пилку.

Дослідження також показують, що через зміну клімату сезон алергії починається раніше і триває довше, що також може підвищити ризик розвитку алергії.

Основні симптоми алергії

закладеність носа;

кашель;

свербіж (очі, горло, ніс).

Профілактика алергії

препарати, що заспокоюють симптоми;

закриті вікна;

регулярне прання одягу;

уникайте виходити на вулицю у вітряну та суху погоду.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли спосіб знизити ризик розвитку харчової алергії у дітей: допоможуть домашні вихованці.