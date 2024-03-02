Не упустить развитие серьезного заболевания: чем обычная аллергия отличается от синусита

Поражающая многих аллергия на самом деле может скрывать под своим покровом опасное и коварное заболевание, поражающее большое количество людей.

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Новое исследование, проведенное Университетом Цинциннати, наконец-то решило проблему распространенной медицинской путанницы: многие люди, долгое время считавшие, что они просто имеют дело с вовзращающейся аллергией, на самом деле могут страдать от хронического синусита. Это открытие имеет огромное значение, поскольку, несмотря на схожесть симптомов, эти два заболевания требуют разного лечения. Хронический синусит, характеризующийся длительным воспалением носовых пазух и требует такого подхода к лечению, который просто не могут обеспечить лекарства от аллергии, пишет New Atlas.

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В ходе исследования, проведенного под руководством Ахмада Седагата, было проанализировано 219 человек, в результате чего выяснилось, что, хотя почти у всех них был диагностирован аллергический ринит, у 45,2% из этого числа также наблюдался хронический синусит. Около половины людей с синуситом не лечились интраназальными стероидными спреями — рекомендованным средством первой линии для лечения этого заболевания, говорят авторы. Это указывает на значительный пробел в эффективном лечении для многих людей, поскольку использование средств от аллергии для лечения синусита сродни использованию пластыря на ране, требующей наложения швов.

Что же отличает хронический синусит и как определить, что он поразил именно вас? Исследователи выделили основные признаки и факторы: пожилой возраст и мужской пол, умеренная или сильная заложенность носа или густые выделения из носа, а также любое снижение чувства вкуса и обоняния. Раннее распознавание этих признаков может стать залогом правильного диагностирования и значительно улучшить качество жизни больного. Последствия нелеченого хронического синусита далеко не тривиальны, они сопоставимы с такими серьезными заболеваниями, как болезнь Паркинсона или ишемическая болезнь сердца, что лишь подчеркивает необходимость правильной диагностики и лечения.

Данное исследование не просто проясняет распространенное заблуждение, но и прокладывает путь к лучшему просвещению и информированию пациентов о хроническом синусите. Седагат надеется, что полученные результаты побудят людей обращаться за соответствующей помощью чаще, что потенциально облегчит или, вовсе, спасет их жизни. Это призыв к действию как для общественности, так и для медицинских работников, требующий осознания нюансов различий между синуситом и аллергией, гарантирующий, что те, кого это касается, получат правильное лечение в нужное время.

Ранее Фокус писал о том, что на Земле появились пыльцевые бури. Исследователи отмечают, что все большее количество людей сталкиваются с аллергией.

Также Фокус писал о том, что аллергия на арахис и орехи станет излечимой. Ученые создали революционный препарат для полного излечения аллергии, и, по их словам, его применение не ограничивается только на этом.

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