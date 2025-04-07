Крохотная травинка свалила с ног взрослого гиббона: как ученые помогли животному выжить (видео)

Восьмилетний гиббон Кан пытался вылечить сенную лихорадку, засунув в воспаленный зудящий нос травинку. Ученым пришлось уложить животное на операционный стол, чтобы избавить гиббона от проблемы и вылечить его аллергию.

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Об этом пишет IFLScience.

Сенная лихорадка может быть довольно неприятным бременем, как для людей, так и для животных. Однако в попытках решить эту проблему восьмилетний гиббон Кан, живущий в зоопарке Мельбурна, зашел слишком далеко. Ученые обнаружили, что животное засунуло в воспаленный нос травинку, в результате чего смотрителям пришлось отвести его к ветеринару.

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Ветеринарам пришлось сделать животному компьютерную томографию, а затем провести тщательную ветеринарную процедуру по удалению застрявшей травинки. По словам старшего ветеринара зоопарка Мельбурна Сары Фрит, у Кана развилась инфекция из-за застрявшей в носу травинки. К счастью, экспертам удалось осторожно удалить ее под анестезией, промыть нос животному и нанести несколько местных препаратов для лечения аллергии.

Ветеринары также провели компьютерную томографию, что позволило исключить другие проблемы с носовым проходом — результаты наблюдений показывают, как только травинка была удалена, гиббон стал чувствовать себя лучше.

По словам Фрит, процедура прошла совершенно без стресса и стала результатом настоящей командной работы ветеринаров зоопарка Мельбурна, отоларинголога доктора Пола Пэддла и мобильного ветеринарного фургона, где эксперты смогли провести компьютерную томографию. Эксперты отмечают, что все процедуры были проведены с максимальной заботой о животном.

После процедуры Кан восстанавливается в своей привычной среде обитания с 16-летним другом Ли-Лианом, а животные громко поют друг другу песни.

Отметим, что в дикой природе белощекие гиббоны обитают во Вьетнаме и Лаосе и находятся под угрозой исчезновения из-за охоты и потери среды обитания, а также отлова детенышей для незаконной торговли домашними животными.

Известно, что у гиббонов наблюдается половой диморфизм: самцы и самки выглядят совершенно по-разному. Они создают пару на всю жизнь и, как Кан и Ли-Лиан, поют друг другу песни через верхушки деревьев. Некоторые виды гиббонов даже могут использовать танцевальные движения, чтобы привлечь партнера.

Ранее Фокус писал о том, что зоопарк разгадал тайну того, как изолированная ото всех гиббон родила.