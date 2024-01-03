Ученые засняли милейшее поведение одного из самых редких приматов в мире: что он делал (видео)

В дикой природе осталось всего 135 представителей этого вида, а потому исследователям крайне редко удается запечатлеть их в привычной среде обитания.

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На Земле обитают миллиарды различных животных, однако некоторые из них настолько редки, что ученым едва ли удается наблюдать их в привычной среде обитания. На этот раз исследователям посчастливилось и они смогли запечатлеть в лесу Вьетнама редкие кадры второго по редкости примата в мире — гиббона каовит (Nomascus nasutus), пишет IFLScience.

В ходе одного из наблюдений ученые смогли наблюдать удивительную картину: двое взрослых и один молодой гиббон играли вместе в лиственного пологе, а затем детеныш кувыркнулся сквозь деревья. Это наблюдение стало чем-то особенным, учитывая, что в дикой природе осталось всего 135 особей.

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Ученые отмечают, что у гиббонов каовит наблюдается половой диморфизм: самцы черные, а самки, как правило, коричневые или желтые. В данный момент представители этого вида находятся под угрозой исчезновения: еще в 2002 году они считались вымершими, однако позже ученые обнаружили популяцию этого вида на крошечном участке леса на границе с Китаем.

Самцы гиббонов каовит черные, а у самок коричневый мех желтовато-желтого цвета Фото: Nguyễn Văn Trường/Fauna & Flora

Отметим, что этот вид гиббонов был назван в честь их крика — приматы защищают свою территорию пением и являются одним из четырех редких видов гиббонов, обитающих во Вьетнаме. Исследователи также отмечают, что численность гиббонов резко сократилась из-за угрозы утраты и деградации среды обитания из-за выпаса скота и уничтожения лесов для получения дров.

Кстати, самый редкий в мире примат также относится к гиббонам: популяция хайнаньских гиббонов сегодня насчитывает всего 28 особей, они обитают в тропическом лесу национального природного заповедника на западе Хайнаня. По словам старшего научного сотрудника Лондонского зоологического общества Сэмюэля Терви, этот вид сегодня является самой редкой обезьяной в мире, самым редким приматом в мире, а возможно и самым редким млекопитающим на Земле.

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