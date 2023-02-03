Непорочное зачатие или обман. Зоопарк разгадал тайну того, как изолированная ото всех гиббон родила

Сотрудникам зверинца потребовался не один год, чтобы разгадать тайну появления детеныша.

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В феврале 2021 года в национальном парке Сайкай Кудзюкусима (Япония) произошло нечто удивительное — самка гиббона Момо родила малыша. Все бы ничего, однако она постоянно находилась в изолированном вольере и смотрители зоопарка никак не могли понять в чем же дело, пишет IFL Science.

В попытках разгадать тайну "непорочного" рождения работники зоопарка собрали волосы и экскременты Момо, ее детеныша, а также четырех самцов, которые содержались поблизости и могли претендовать на звание отца малыша-гиббона. Каково же было удивление сотрудников зоопарка, когда анализ ДНК, проведенный Киотским университетом, показал, что один из самцов в действительности является отцом детеныша.

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После этого смотрители зоопарка еще раз изучили вольеры, в которых содержались гиббоны. Клетки были разделены решеткой и зубчатой проволочной сеткой, что делало спаривание практически невозможным. Тогда как же гиббоны устраивали себе "свидания"?

Со временем ответ нашелся. По словам директора зоопарка Дзюна Ямано, они с коллегами предполагают, что зачатие произошло не в самих вольерах, где содержались гиббоны, а в выставочном пространстве.

Сотрудники зоопарка исследователи выставочное пространство и обнаружили, что здесь гиббоны были разделены лишь дощатой перегородкой. По словам Ямано, вероятно, в один из дней, когда самец Ито находился в выставочном пространстве, они и спарились через отверстие.

Отметим, что перфорированная доска, которая разделяла выставочные зоны гиббонов, имела отверстия диаметром всего около 9 миллиметров, что кажется весьма любопытным. Сотрудники зоопарка также рассказали о том, что после того, как тайна "непорочного" зачатия была раскрыта, они тут же заменили деревянную перфорированную перегородку на стальную пластину без отверстий.

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