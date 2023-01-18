Амазонки подводного мира. Непорочное рождение акул в аквариуме Шедда сбивает с толку биологов

Исследователи обнаружили, что самки акул-зебр игнорируют самцов вокруг и размножаются сами по себе.

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Рождение потомства без участия партнера не является чем-то неестественным в животном мире, однако оно характерно для мелких бесхребетных животных, таких как морские звезды и палочники, пишет Popular Scinece.

Подобные процессы также встречаются и у позвоночных, однако намного реже. Исследователям известны случаи партеногенеза среди пластожаберных, в том числе акул и скатов, когда самки способны оплодотворить свою яйцеклетку, используя лишь собственный генетический материал. Но, как правило, партеногенез используется акулами в качестве последнего запасного варианта, когда у них нет партнеров.

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В новом исследовании ученых привлекли самки акул-зебр из Аквариума Шедда в Чикаго (Иллинойс), которые размножаются сами по себе. Однако наиболее странным и сбивающим с толку биологов является тот факт, что их окружают здоровые самцы.

По словам помощника директора по животноводству и местам обитания в Shedd Aquarium Лиз Уотсон, они с коллегами наблюдают за акулами-зебрами в течение последних 20 лет и заметили, что некоторые самки в определенное время или в целом не очень восприимчивы к самцам.

Отметим, что в исследовании 2022 году ученые наблюдали и описали партеногенез у полосатых акул, живущих в других аквариумах. Однако объектом нового исследования стала самка акулы-зебры, которая жила на выставке Shedd’s Wild Reef. Еще в 2008 году Уотсон с коллегами переместили кладку яиц в питомник детенышей акул, где они могли безопасно вылупиться вне поля зрения аквариума.

Ученые провели анализ ДНК только что вылупившихся детенышей и не обнаружили у них генетических маркеров, связанных с кем-либо из потенциальных отцов. Исследователи обнаружили, что у детенышей есть идентичные копии некоторых аллелей или альтернативные версии гена — то есть, доказательство того, что они получили эти нити ДНК от своей матери, а не от двух разных родителей.

Отметим, что рожденные в результате партеногенеза детеныши, как правило, часто умирают молодыми — эти прожили всего несколько месяцев. По словам исследователей, им все еще непонятно, с чем связана короткая продолжительность жизни животных, рожденных в результате партеногенеза. Однако известно, что инбридинг — это плохо и он может привести к экспрессии летального рецессивного гена или экспрессии двух аллелей, которые, по сути, приведут к летальному исходу.

Ученые отмечают, что, как и другие животные, акулы пытаются выжить, а потому неудивительно, что в дикой природе они способны производить на свет детеныей от девственного рождения. Однако ученым важно понять, почему это происходит в аквариумах и почему самки сознательно игнорируют здоровых самцов.

Исследователи полагают, что понимание этого процесса в дальнейшем позволит улучшить работу над сохранением исчезающих видов, а также скоординируют работу ученых таких аквариумов, как Шедд, которые работают над сохранением видов.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, почему белым акулам ни за что не удастся выжить в неволе.