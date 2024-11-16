Верните деньги: посетители океанариума недовольны демонстрацией робота вместо настоящей акулы

Содержание и уход за китовой акулой обходится более чем в 14 миллионов долларов США. Однако в дикой природе самые большие в мире рыбы живут от 80 до 130 лет, а в аквариумах они не доживают и до пяти лет.

Парк развлечений Xiaomeisha Sea World в Шэньчжэне, провинция Гуандун на юге Китая был раскритикован посетителями из-за демонстрации в аквариуме роботизированной китовой акулы вместо настоящей. Об этом пишет South China Morning Post.

Некоторые посетители почувствовали себя обманутыми, так как вход в океанариум стоит 230 юаней, то есть более 1,3 тыс гривен, и потребовали компенсации.

"Я не могу поверить, что китовая акула — подделка. Возмутительно брать более 200 юаней за билет", — считает один из них.

Другой вообще пригрозил добиться закрытия аквариума из-за фейковой китовой акулы.

Однако Юрист Ван Жунмэй из пекинской юридической фирмы Jingsh заметил, что парк не нарушил никаких законов и обещаний, при условии, что он не рекламировал наличие живых китовых акул.

Впрочем, большинство поддержало инновационный подход аквариума, так как, по их мнению, это прекрасная альтернатива демонстрации крупных морских существ, не заключая их в ограниченное пространство. По словам декана Академии океана будущего при Китайском океаническом университете Ли Цзяньпина, в то время как в дикой природе китовые акулы могут жить от 80 до 130 лет, в аквариумах они зачастую не доживают до пяти лет, так как ограниченного пространства недостаточно для их нужд.

Разработанный в результате сотрудничества Haichang Ocean Park Holdings Ltd и 111 Factory Китайской корпорации аэрокосмической науки и промышленности, робот имеет длину 4,7 метра, весит 430 кг и предназначен для имитации движений настоящих китовых акул. Хотя специалисты отмечают, что движения робота не совсем соответствуют движениям настоящей китовой акулы.

Такая роботизированная китовая акула обходится сотни тысяч долларов США, однако это значительно дешевле расходов, связанных с содержанием живых особей. Уход за самой большой в мире рыбой может обойтись более чем в 14 миллионов долларов США.

Обычно робота держат в резервуаре и активируют только во время представлений.

Акула-робот Фото: Jam Press

Напомним, в одном из китайских зоопарков уже демонстрировали щенков, которых разрисовали под панд.

Фокус писал, что 36-летний стоматолог из Оклахомы Кэмерон Клиффорд решил порадовать своего девятилетнего сына Кэла и подарил ему живого калифорнийского двупятнистого осьминога. Однако вскоре все в семье очень пожалели об этом.