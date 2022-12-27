Голодают и умирают. Ученые рассказали, почему белым акулам ни за что не удастся выжить в неволе

Десятки попыток приручить этих грозных морских хищников заканчивались провалом и теперь мы знаем почему.

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В мире не существует таких аквариумов, которые могли бы "похвастаться" содержанием в неволе белых больших акул. К счастью, сегодня мир изменился, во многом благодаря выходу документального фильма "Черная рыба", который открыл людям глаза на то, в каких условиях в неволе содержатся косатки, пишет IFL Science.

Однако дело не только в фильме. Первая попытка заключить в "четыре стены" большую белую акулу была предпринята калифорнийским океанариумом Marineland of the Pacific еще в середине 1950-х годов. Тогда животное не прожило в неволе и суток. Следующие попытки "приручить" больших белых акул были предприняты SeaWorld в 1970-х, 80-х и 90-х годах. Все они, как и первая, привели к гибели хищников или выпуску их обратно в дикую природу в течение нескольких недель.

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В 2004 году аквариум Монтерей-Бей стал единственным учреждением, в котором большая белая акула смогла прожить рекордный срок в более 16 дней. Хищнику в действительности удалось остаться живым и здоровым в течение нескольких месяцев. Но это скорее исключение из правил.

Последняя попытка приручить морского хищника была предпринята в Аквариуме Тюрауми на Окинаве в Японии в прошлом году. Тогда большая белая акула погибла за три дня. К счастью, больше аквариумы не пытались поместить больших белых акул в неволю.

Десятки провальных попыток поместить больших белых акул в неволю доказывают, что это плохая идея. И не спроста, тому есть вполне логичное объяснение.

Во-первых, большой проблемой является диета больших белых акул — они являются архетипическими высшими хищниками. В дикой природе акулам пришлось бы голодать, не имея возможности питаться живой добычей. В результате сотрудники аквариумов, пытающихся приручить хищников, часто наблюдали, как акулы отказывались есть в достаточном количестве.

Во-вторых, большие белые акулы не могут остановиться — им необходимо всегда двигаться вперед, чтобы вода могла проходить через их жабры и насыщать их кислородом.

В-третьих, взрослые белые акулы могут достигать порядка 6 метров в длину, а потому понадобится гигантский аквариум, чтобы содержать их в комфортных условиях. Причем даже если он у вас будет, вы вряд ли сможете на этом заработать — ведь посетителям не очень понравится проходить такие огромные расстояния, чтобы взглянуть на хищника.

Любопытно, что однажды ученые задокументировали путешествие самой большой белой акулы по имени Николь, которая за 9 месяцев преодолела расстояние в более чем 20 тысяч километров из Африки в Австралию и обратно.

В-четвертых, акулам крайне мешает искусственная среда стеклянного аквариума — дело в том, что они способны сбивать с толку невероятно острую электрорецепцию акул.

Ранее Фокус писал о том, что большая белая акула с GPS-датчиком нарисовала свой портрет в океане.