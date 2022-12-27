Голодують та вмирають. Вчені розповіли, чому білим акулам нізащо не вдасться вижити у неволі

Десятки спроб приручити цих грізних морських хижаків закінчувалися провалом, і тепер ми знаємо чому.

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У світі немає таких акваріумів, які б "похвалитися" утриманням у неволі білих великих акул. На щастя, сьогодні світ змінився багато в чому завдяки виходу документального фільму "Чорна риба", який відкрив людям очі на те, в яких умовах у неволі містяться косатки, пише IFL Science.

Проте річ не лише у фільмі. Першу спробу закрити в "чотирьох стінах" велику білу акулу було здійснено каліфорнійським океанаріумом Marineland of the Pacific ще в середині 1950-х років. Тоді тварина не прожила в неволі навіть доби. Наступні спроби "приручити" великих білих акул були здійснені SeaWorld у 1970-х, 80-х та 90-х роках. Всі вони, як і перші, призвели до загибелі хижаків або випуску їх назад у дику природу протягом кількох тижнів.

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У 2004 році акваріум Монтерей-Бей став єдиною установою, в якій велика біла акула змогла прожити рекордний термін понад 16 днів. Хижакові насправді вдалося залишитися живим та здоровим протягом кількох місяців. Але це швидше виняток із правил.

Останню спробу приручити морського хижака було здійснено в Акваріумі Тюраумі на Окінаві в Японії минулого року. Тоді велика біла акула загинула за три дні. На щастя, більше акваріуми не намагалися помістити великих білих акул у неволю.

Десятки провальних спроб помістити великих білих акул у неволю доводять, що це погана ідея. І не просто, тому є цілком логічне пояснення.

По-перше, великою проблемою є дієта великих білих акул — вони є архетиповими вищими хижаками. У дикій природі акулам довелося б голодувати, не маючи змоги харчуватися живою здобиччю. В результаті співробітники акваріумів, які намагаються приручити хижаків, часто спостерігали, як акули відмовлялися їсти в достатній кількості.

По-друге, великі білі акули не можуть зупинитися — їм необхідно завжди рухатися вперед, щоб вода могла проходити через зябра і насичувати їх киснем.

По-третє, дорослі білі акули можуть досягати близько 6 метрів у довжину, тому знадобиться гігантський акваріум, щоб утримувати їх у комфортних умовах. Причому навіть якщо він у вас буде, ви навряд чи зможете на цьому заробити, адже відвідувачам не дуже сподобається проходити такі величезні відстані, щоб поглянути на хижака.

Цікаво, що одного разу вчені задокументували подорож найбільшої білої акули, на ім'я Ніколь, яка за 9 місяців подолала відстань більш ніж 20 тисяч кілометрів з Африки до Австралії та назад.

По-четверте, акулам вкрай заважає штучне середовище скляного акваріума — річ у тому, що вони здатні спантеличувати неймовірно гостру електрорецепцію акул.

Раніше Фокус писав про те, що велика біла акула з GPS-датчиком намалювала свій портрет в океані.