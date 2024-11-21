"Пыталась сделать селфи": тигровая акула проглотила iPhone и показала себя изнутри (видео)

Происшествие произошло во время кормления акулы, а телефон был запечатан в водонепроницаемый чехол. На видео четко видно, как выглядит организм и челюсть акулы с внутренней стороны.

Тигровая акула, по имени Джиттербаг случайно проглотила iPhone, когда во время туристической экскурсии на Багамах ее пытались покормить. Об этом пишет Daily Mail.

Один из членов команды снял момент кормления на видео и зафиксировал, как смартфон попал в пасть акуле с другого ракурса.

Акула и аквалангист Фото: Скриншот

Когда телефон попал в челюсть акулы, то продолжил вести съемку, благодаря чему можно увидеть внутреннюю сторону жабр, а также то, как пульсируют стенки ее глотки.

Сам iPhone принадлежал капитану экскурсии Дэйву Финчу, который был поражен тем, что камера его iPhone продолжала работать, собирая невероятные кадры изнутри рта Джиттербага. Вместе с ним работал техасский подводный фотограф Кен Кифер, который впоследствии поделился деталями инцидента.

"Эта хитрая девушка схватила камеру Финча и пыталась сделать селфи. Я наблюдал, как акула грызла корпус телефона. Я подумал, что телефон пропал, а потом увидел, как Джиттербаг выплюнула его. Она схватила его. Затем пожевала, уронила, снова схватила и уронила", — отметил Кифер.

Акула проглотила iPhone Фото: Скриншот

Телефон был запечатан в водонепроницаемый чехол. Поэтому, когда Джиттербаг выплюнула его, можно было увидеть ряды зубцов, которые у тигровых акул более плоские, чем у других видов, и имеют четкие первичные и вторичные зазубрины, по которым можно различить акул по видам.

Напомним, первую в своем роде белую акулу-призрака заметили у берегов Албании.

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