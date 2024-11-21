"Намагалася зробити селфі": тигрова акула проковтнула iPhone та показала себе зсередини (відео)

Подія сталась під час годування акули, а телефон був запечатаний у водонепроникний чохол. На відео чітко видно, як виглядає організм та щелепа акули з внутрішнього боку.

Тигрова акула, на ім'я Джиттербаг випадково проковтнула iPhone, коли під час туристичної екскурсії на Багамах її намагались погодувати. Про це пише Daily Mail.

Один із членів команди зняв момент годування на відео і зафіксував, як смартфон потрапив у пащу акулі з іншого ракурсу.

Акула та аквалангіст Фото: Скриншот

Коли телефон потрапив у щелепу акули, то продовжив вести зйомку, завдяки чому можна побачити внутрішній бік зябер, а також те, як пульсують стінки її глотки.

Сам iPhone належав капітану екскурсії Дейву Фінчу, який був вражений тим, що камера його iPhone продовжувала працювати, збираючи неймовірні кадри зсередини рота Джиттербага. Разом з ним працював техаський підводний фотограф Кен Кіфер, який згодом поділився деталями інциденту.

"Ця хитра дівчина схопила камеру Фінча і намагалася зробити селфі. Я спостерігав, як акула гризла корпус телефону. Я подумав, що телефон пропав, а потім побачив, як Джиттербаг виплюнула його. Вона схопила його. Потім пожувала, впустила, знову схопила і впустила", — зазначив Кіфер.

Акула ковтнула iPhone Фото: Скриншот

Телефон був запечатаний у водонепроникний чохол. Тому, коли Джиттербаг виплюнула його, можна було побачити ряди зубців, які у тигрових акул більш плоскі, ніж у інших видів, і мають чіткі первинні та вторинні зазубрини, за якими можна розрізнити акул за видами.

Нагадаємо, першу у своєму роді білу акулу-привида помітили біля берегів Албанії.

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