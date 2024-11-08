Рідкісний гість в океані. Першу у своєму роді білу акулу-привида помітили біля берегів Албанії (фото)

Дослідники зазначають, що акула, знайдена біля острова Сазан, є першим прикладом лейкізму, коли-небудь зареєстрованим у цього виду.

Океан покриває більшу частину поверхні планети і є домом для величезної кількості видів. На жаль, деякі з них сьогодні перебувають під загрозою зникнення, наприклад, акули-привиди (Oxynotus centrina), пише Live Science.

Під час нової експедиції вчені виловили особливо рідкісну особину акули-привида на глибині близько 200 метрів біля острова Сазан — безлюдного військового острова. Унікальність цієї акули полягає в тому, що вона абсолютно біла і, на думку вчених, є першим прикладом лейкізму, зареєстрованим у цього виду.

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Лейкізм — генетичне захворювання, що порушує вироблення меланіну, спричиняючи пігментацію. На відміну від альбінізму, за якого у тварин повністю відсутній меланін і райдужки мають червоний колір, в акул-лейкістів нормальна пігментація райдужки, навіть якщо тіло повністю біле.

Акула-привид крупним планом Фото: Andrej Gajić/Sharklab ADRIA

За словами провідного автора дослідження, директора Sharklab ADRIA в Албанії Андрія Галича, за лейкізму тіло акули все ще може виробляти меланін, але лише в певних ділянках або в усьому тілі його не вистачає. Учені зазначають, що акула біля острова Сазан була лейцистичною, а зовсім не альбіносом: тварина була блідою з майже білуватими плямами на хвості, але очі пігментація сітківки була нормальною. Автори дослідження також зазначають, що цей випадок є першим описаним випадком лейкізму в незграбних шорстких акул-привидів, а також першим повідомленням про пігментний розлад у сімействі Oxynotidae.

Зазвичай незграбні шорсткі акули темно-сіро-коричневі або чорні по всьому тілу, з темними плямами на голові та боках, що допомагає їм злитися з навколишнім середовищем. Водночас на знімках видно, що особина була блідою з білувато-сірими плямами. Однак в іншому фізичне здоров'я акули здавалося в порядку.

Зазначимо, що попередні дослідження показали, що відсутність пігментації може зробити тварину більш помітною для хижаків і здобичі, що істотно скорочує її шанси на виживання. Водночас нове дослідження, поряд з іншими записами про здорових акул з пігментними порушеннями, передбачає, що подібні аномалії насправді не особливо впливають на здоров'я і життя хижаків.

Шкіра звичайної коричневої кутастої акули та лейцистичної акули Фото: Andrej Gajić/Sharklab ADRIA

За словами Гаїча, пігментні порушення "винятково рідкісні" серед акул — загалом було зареєстровано лише близько 15 випадків серед глибоководних видів. Вчений пояснює, що лейкізм — це насамперед генетичне захворювання, яке може бути викликане аномаліями, що впливають на вироблення або розподіл меланіну.

Відомо, що порушення під час ембріонального розвитку також здатні призводити до аномальних малюнків пігментації. Утім, учені визнають, що будуть потрібні додаткові дослідження, щоб виявити інші причини зміни забарвлення. Передбачається, що серед них можуть бути:

забруднення;

підвищення температури;

гормональні зрушення;

інбридинг.

Вчені також хочуть вивчити, як загрози з боку людини, такі як забруднення і рибальство, впливають на сприйнятливість акул до хвороб та інших розладів.

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