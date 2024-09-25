У глибоких водах океану знайдено новий вид химер: їх назвали на честь бабусі (фото)

Дослідники виявили новий вид "примарної акули", що нишпорить дном Тихого океану в пошуках здобичі.

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Більшу частину поверхні нашої планети покриває океан — саме він є домівкою для неймовірної кількості видів, багато з яких все ще невідомі науці. Найдивніші з морських мешканців, як правило, мешкають у сутінковій зоні океану, а тому виявити новий вид — справжня удача, пише Science Alert.

Новий вид "примарних акул" виявили вчені з Нової Зеландії 24 вересня. За словами вчених із Національного інституту водних і атмосферних досліджень (NIWA), який базується у Веллінгтоні, австралійську вузьконосу рибу-привид було виявлено в глибоких водах Австралії та Нової Зеландії.

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Команда зазначає, що зразки були зібрані під час експедиції на плато Чатем — районі Тихого океану, що простягається приблизно на 1000 кілометрів на схід недалеко від Південного острова Нової Зеландії.

Відомо, що акули-привиди, також відомі як химери, є родичами акул і скатів, при цьому вони входять до групи риб, скелети яких повністю складаються з хрящів. Автори дослідження зазначають, що акули-привиди, подібно до інших риб-привидів, мають страхітливі чорні очі, а їхня шкіра світло-коричневого кольору і повністю позбавлена луски.

За словами співавторки дослідження Бріт Фінуччі, акули-привиди в основному мешкають на дні океану, де на глибині до 2600 метрів нишпорять у пошуках здобичі. Як правило, вони полюють на ракоподібних, використовуючи свій дзьобоподібний рот.

Нещодавно описаний вид акул-привидів Фото: National Institute of Water and Atmospheric Research

Бріт зазначає, що дала новому виду акул-привидів назву Harriotta avia на згадку про свою бабусю.

Середовище проживання химер значно ускладнює роботу вчених — на такій глибині дослідникам складно вивчати та спостерігати за новим видом. У результаті науці все ще мало відомо про їхню біологію або статус загрози. Усі ці фактори, на думку вчених, роблять відкриття нового виду особливо захопливим.

Раніше вважалося, що риба-привид є частиною одного глобально поширеного виду, поки вчені не виявили, що вона генетично і морфологічно відрізняється від своїх родичів.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили рідкісну новонароджену акулу-примару.