В глубоких водах океана найден новый вид химер: их назвали в честь бабушки (фото)

Исследователи обнаружили новый вид "призрачной акулы", рыщущей по дну Тихого океана в поисках добычи.

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Большую часть поверхности нашей планеты покрывает океан — именно он является домом для невероятного количества видов, многие из которых все еще неизвестны науке. Самые странные из морских обитателей, как правило, обитают в сумеречной зоне океана, а потому обнаружить новый вид — настоящая удача, пишет Science Alert.

Новый вид "призрачных акул" был обнаружен учеными из Новой Зеландии 24 сентября. По словам ученых из базирующегося в Веллингтоне Национального института водных и атмосферных исследований (NIWA), австралийская узконосая рыба-призрак была обнаружена в глубоких водах Австралии и Новой Зеландии.

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Команда отмечает, что образцы были собраны во время экспедиции на плато Чатем — районе Тихого океана, который простирается примерно на 1000 километров к востоку недалеко от Южного острова Новой Зеландии.

Известно, что акулы-призраки, также известные как химеры, являются родственниками акул и скатов, при этом они входят в группу рыб, скелеты которых полностью состоят и хрящей. Авторы исследования отмечают, что акулы-призраки, подобно другим рыбам-призракам, имеют пугающие черные глаза, а их кожа светло-коричневого цвета и полностью лишена чешуи.

По словам соавтора исследования Брит Финуччи, акулы-призраки в основном обитают на дне океана, где на глубине до 2600 метров рыщут в поисках добычи. Как правило, они охотятся на ракообразных, используя свой клювообразный рот.

Недавно описанный вид акул-призраков Фото: National Institute of Water and Atmospheric Research

Брит отмечает, что дала новому виду акул-призраков название Harriotta avia в память о своей бабушке.

Среда обитания химер значительно усложняет работу ученых — на такой глубине исследователям сложно изучать и наблюдать за новым видом. В результате науке все еще мало известно об их биологии или статусе угрозы. Все эти факторы, по мнению ученых, делают открытие нового вида особенно захватывающим.

Ранее считалось, что рыба-призрак является частью одного глобально распространенного вида, пока ученые не обнаружили, что она генетически и морфологически отличается от своих сородичей.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили редчайшую новорожденную акулу-призрака.