40 лет носились с яйцом. Ученые наконец-то идентифицировали новый вид акулы-призрака (фото)

Открыть новый вид помогло единственное яйцо, оставленное в музее — исследователям потребовалось почти пол столетия, чтобы понять, кому оно принадлежит.

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40 лет назад в ходе научного исследования ученые обнаружили странное уникальное яйцо с Т-образными гребнями, идущими по всей его длине около 5 сантиметров. С тех пор он лежал в музее, пока исследователи не решили вновь изучить его, пишет The Guardian.

Результаты анализа показали, что это яйцо не похоже ни на какие другие яйца акул. В результате ученые открыли охоту за яйцами акул в музейных коллекциях, что в конечном итоге привело их к открытию нового вида: кошачьей акулы-призрака (Apristurus ovicorrugatus) с гофрированными яйцами.

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Отметим, что многие акулы рождают живых детенышей, однако некоторые, в том числе около четырех десятков видов кошачьих акул-призраков, откладывают яйца, в которых детеныши развиваются в течение года, прежде чем оказываются в открытом море.

Исследователи обнаружили, что у северо-западного австралийского побережья, недалеко от отдаленных коралловых атоллов Роули-Шолс, кошачьи акулы-призраки бродят в тусклой воде в поисках густых колоний кораллов, растущих на глубине около 400-500 метров. Именно здесь эти неуловимые обитатели океана, будто елочные игрушки, развешивают свои яйца и оставляют их "созревать".

Футляр для яиц висит на коралле как "елочное украшение" Фото: William T White/CSIRO

В 2011 году ученые впервые исследовали необычную западно-австралийскую яйцеклетку и обнаружили, что внутри хранится крошечный эмбрион. Позже они идентифицировали его как кошачью акулу-призрак. Однако им так и не удалось узнать к какому из множества видов она принадлежит. Со временем им удалось исключить ряд видов и сузить выбор до большеголовой или веснушчатой кошачьей акулы.

Все изменилось в 2017 году, когда ихтиолог из Австралийской национальной рыбной коллекции Уилл Уайт вместе с коллегами изучили другие образцы в музеях и нашли еще больше гафрированных яиц, которые были обнаружены в том же регионе у побережья Австралии. Кроме того, им также удалось обнаружить сохранившуюся самку кошачьей акулы. Внутри ее тела ученые обнаружили нерожденную яйцеклетку.

В ходе исследования они аккуратно извлекли ее и обнаружили, что образец идеально сочетается с ребристыми яйцами — это и стало тем доказательством, которое искали ученые. По словам Уайта, в тот момент они подумали, что им чрезвычайно повезло и они наконец обнаружили последний пазла головоломки.

Ранее эта полуметровая самка была идентифицирована как кошачья веснушчатая акула-призрак. Однако изучив ее ближе ученые заметили, что она на самом деле принадлежит к другому ранее не идентифицированному виду — об этом свидетельствовали ее сияющие белые радужные оболочки в овальных глазах.

Оболочка эмбрионального яйца с характерными гребнями Фото: William T White/CSIRO

Исследователи полагают, что удивительные гафрированные стенки яиц значительно повышают их прочность. Также ученые предполагают, что акулы могли развить эту форму, чтобы уклоняться от хищников. Например, известно, что морские улитки весьма не прочь полакомиться акульими яйцами — они просверливают в них отверстия и буквально высасывают содержимое. Однако рифленая поверхность этих яиц затрудняет работу улиткам, что, возможно, и спасает яйца.

Ученые отмечают, что потребуется больше исследований, чтобы понять, почему эти акулы-призраки развешивают свои яйца на коралловых рифах и как климатические изменения влияют на их жизнь.

Ранее Фокус писал о том, что ученые запечатлели удивительное поведение китовой акулы на дне океана.