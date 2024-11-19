Мыть нельзя: 8 самых частых ошибок, которые вы допускаете при хранении яиц

Яйца — один из самых распространенных продуктов для завтрака, а также незаменимый компонент для приготовления многих блюд. Однако существуют некоторые правила и условия хранения яиц, которые помогут защитить вас.

Яйца — универсальный продукт, так как из них можно приготовить что угодно, от салата до бутерброда. Они также являются одним из самых требовательных продуктов в обращении (отчасти благодаря их хрупкости) и хранении. Например, в отличии, скажем, от картофеля, яйца нужно безопасно обрабатывать, быстро охлаждать и тщательно готовить. И если яйца не хранятся должным образом, в них могут развиваться бактерии. Об ошибках, которые вы можете допустить при обращении с яйцами и их хранении, пишет Real Simple.

Выбирайте правильно

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При покупке яиц убедитесь, что те, которые вы покупаете, правильно охлаждены в магазине. Яйца хранятся в охлажденной части продуктового магазина, потому что любые бактерии, присутствующие в яйце, могут быстро размножаться при комнатной температуре.

Сразу охлаждайте яйца

Независимо от того, покупаете ли вы яйца в продуктовом магазине, то их необходимо сразу же охладить. По данным Министерства сельского хозяйства США, колебания температуры имеют решающее значение для безопасности, особенно когда речь идет о яйцах. Это связано с тем, что они могут быть заражены сальмонеллой — бактерией, содержащейся в яйцах и других продуктах. Они могут вызывать диарею, лихорадку и спазмы желудка, — а это означает, что их следует поместить в холодильнике как можно скорее. Кроме того, после того, как яйца охлаждены, они должны оставаться в таком состоянии. Министерство сельского хозяйства США отмечает, что холодное яйцо, оставленное при комнатной температуре, может потеть, "способствуя перемещению бактерий в яйцо и увеличивая рост бактерий".

Неправильная настройка холодильника

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Яйца нужно не только охлаждать как можно скорее, но и хранить при правильной температуре. Убедитесь, что ваш холодильник установлен на температуру 4-5 С° или ниже, и храните яйца в картонной коробке. Их также следует хранить в самой холодной части холодильника, а не держать на дверце, которая, как правило, теплее.

Мытье яиц

Хотя это может быть очевидным, но мыть яйца не нужно. На самом деле, это может даже сделать их менее безопасными, потому что может фактически увеличить риск заражения. В частности, когда яйцо промывается, вода может всасываться в яйцо через поры в скорлупе. Кроме того, нет смысла мыть яйца, потому что каждое яйцо уже имеет защитное покрытие, нанесенное курицей снаружи.

Хранение сваренных яиц

В следующий раз, когда вы отварите яйца, не забудьте поставить их в холодильник. Когда яйца в скорлупе подвергаются жесткой обработке, защитное покрытие смывается, что оставляет поры голыми и делает яйца более восприимчивыми к бактериям и загрязняющим веществам. Чтобы сохранить яйца, приготовленные вкрутую, храните их в холодильнике в течение двух часов после приготовления и используйте в течение недели.

Использование треснувших яиц

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Поскольку бактерии могут проникать в яйца через трещины в скорлупе, никогда не следует покупать или готовить треснувшие яйца, даже если трещина очень маленькая. Однако, если вы заметите, что одно или два яйца треснули по дороге домой из продуктового магазина, вы все еще можете спасти то, что внутри. Просто разбейте треснувшие яйца в чистую емкость, плотно накройте ее, храните в холодильнике и употребите яйца в течение двух дней.

Долгое хранение без холодильника

Хотя у вас может возникнуть соблазн разложить все ингредиенты задолго до того, как вы собираетесь что-то испечь или приготовить, убедитесь, что вы не храните яйца вне холодильника более двух часов. Кроме того, сырые яйца и другие ингредиенты, смешанные в соответствии с рецептом, должны быть приготовлены немедленно или охлаждены и приготовлены в течение 24 часов.

Заморозка яиц или яичных желтков

Есть много продуктов, которые можете заморозить, что очень удобно для легкого приготовления пищи, но замораживать целые яйца или яичные желтки нельзя. Замораживание сырых яиц в скорлупе приводит к тому, что содержимое внутри него расширяется, что, скорее всего, разрушит скорлупу, в то время как замораживание сырых яичных желтков делает их непригодными для использования в приготовлении пищи.

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