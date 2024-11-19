Мити не можна: 8 найчастіших помилок, яких ви припускаєтеся під час зберігання яєць

Яйця — один із найпоширеніших продуктів для сніданку, а також незамінний компонент для приготування багатьох страв. Однак є деякі правила та умови зберігання яєць, які допоможуть захистити вас.

Яйця — універсальний продукт, оскільки з них можна приготувати що завгодно, від салату до бутерброда. Вони також є одним із найвимогливіших продуктів у поводженні (почасти завдяки їхній крихкості) і зберіганні. Наприклад, на відміну, скажімо, від картоплі, яйця потрібно безпечно обробляти, швидко охолоджувати і ретельно готувати. І якщо яйця не зберігаються як належно, у них можуть розвиватися бактерії. Про помилки, яких ви можете припуститися під час поводження з яйцями та їхнього зберігання, пише Real Simple.

Обирайте правильно

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Під час купівлі яєць переконайтеся, що ті, які ви купуєте, правильно охолоджені в магазині. Яйця зберігаються в охолодженій частині продуктового магазину, тому що будь-які бактерії, присутні в яйці, можуть швидко розмножуватися за кімнатної температури.

Відразу охолоджуйте яйця

Незалежно від того, чи купуєте ви яйця в продуктовому магазині, їх необхідно відразу ж охолодити. За даними Міністерства сільського господарства США, коливання температури мають вирішальне значення для безпеки, особливо, коли йдеться про яйця. Це пов'язано з тим, що вони можуть бути заражені сальмонелою — бактерією, що міститься в яйцях та інших продуктах. Вони можуть спричиняти діарею, лихоманку і спазми шлунка, — а це означає, що їх слід помістити в холодильник якомога швидше. Крім того, після охолодження яйця мають залишатися в такому стані. Міністерство сільського господарства США зазначає, що холодне яйце, залишене за кімнатної температури, може пітніти, "сприяючи переміщенню бактерій у яйце і збільшуючи їхню кількість".

Неправильне налаштування холодильника

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Яйця потрібно не тільки охолоджувати якомога швидше, а й зберігати за правильної температури. Переконайтеся, що ваш холодильник встановлений на температуру 4-5 С° або нижче, і зберігайте яйця в картонній коробці. Їх також слід зберігати в найхолоднішій частині холодильника, а не тримати на дверцятах, які, як правило, тепліші.

Миття яєць

Хоча це може бути очевидним, але мити яйця не потрібно. Насправді, це може навіть зробити їх менш безпечними, бо може фактично збільшити ризик зараження. Зокрема, коли яйце промивається, вода може всмоктуватися в яйце через пори в шкаралупі. Крім того, немає сенсу мити яйця, тому що кожне яйце вже має захисне покриття, нанесене куркою зовні.

Зберігання зварених яєць

Наступного разу, коли ви відварите яйця, не забудьте поставити їх у холодильник. Коли яйця в шкаралупі піддаються жорсткій обробці, захисне покриття змивається, що залишає пори голими і робить яйця більш сприйнятливими до бактерій і забруднювальних речовин. Щоб зберегти яйця, приготовані круто, зберігайте їх у холодильнику протягом двох годин після приготування та використовуйте протягом тижня.

Використання тріснутих яєць

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Оскільки бактерії можуть проникати в яйця через тріщини в шкаралупі, ніколи не слід купувати або готувати тріснуті яйця, навіть якщо тріщина дуже маленька. Однак, якщо ви помітите, що одне або два яйця тріснули дорогою додому з продуктового магазину, ви все ще можете врятувати те, що всередині. Просто розбийте тріснуті яйця в чисту посудину, щільно накрийте її, зберігайте в холодильнику і вживайте яйця протягом двох днів.

Тривале зберігання без холодильника

Хоча у вас може виникнути спокуса розкласти всі інгредієнти задовго до того, як ви збираєтеся щось спекти або приготувати, переконайтеся, що ви не зберігаєте яйця поза холодильником понад дві години. Крім того, сирі яйця та інші інгредієнти, змішані відповідно до рецепта, мають бути приготовані негайно або охолоджені та приготовані протягом 24 годин.

Заморожування яєць або яєчних жовтків

Є багато продуктів, які можете заморозити, що дуже зручно для легкого приготування їжі, але заморожувати цілі яйця або яєчні жовтки не можна. Заморожування сирих яєць у шкаралупі призводить до того, що вміст усередині нього розширюється, що, найімовірніше, зруйнує шкаралупу, тоді як заморожування сирих яєчних жовтків робить їх непридатними для використання в приготуванні їжі.

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