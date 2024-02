Чи можна їсти щодня курячі яйця та худнути: відповідь дієтолога

Яйця — джерело білка, а білок, як відомо, є помічником у схудненні. Дієтологиня розповідає, як вживання яєць впливає на вашу фігуру і як їх правильно вживати, щоб схуднути.

Яйця — одне з найкращих джерел білка, яке ви можете легко включити до свого раціону. Крім того, яйця настільки універсальний продукт, що з нього можна приготувати безліч смачних варіантів: омлет з овочами, зварити круто або приготувати для тосту з авокадо. А якщо ви хочете схуднути, то яйця можуть стати для вас ідеальним варіантом сніданку, обіду чи вечері. Про це пише Eat This, Not That.

Як яйця допомагають худнути?

Якщо ви хочете позбутися зайвої ваги, яйця — чудовий варіант із високим вмістом білка, який можна включити до свого раціону. Одне велике яйце містить близько шести грамів білка і всього 72 калорії. "Відомо, що білок насичує більше, ніж вуглеводи або жири, що може допомогти контролювати апетит і знизити загальне споживання калорій", — каже дієтологиня і фахівчиня зі спортивної дієтології Емі Гудсон. "Включаючи яйця до свого раціону, ви можете почуватися ситим упродовж тривалішого часу, що призводить до зменшення кількості перекусів і, можливо, до зниження споживання калорій протягом дня".

Чи можна їсти багато яєць?

Занадто багато будь-чого ніколи не буває добре, і яйця не є винятком із правил. "Вживання занадто великої кількості практично будь-якої їжі, навіть здорової і багатої на поживні речовини, може завдати шкоди вашій талії", — підкреслює Гудсон. "Важливо зазначити, що не продукти сприяють набору ваги, а зайві калорії, незалежно від того, звідки вони беруться. Умовно кажучи, яйця є низькокалорійною їжею через білок (34% від загальної кількості калорій) і поживні речовини, які вони містять. Крім того, вміст у них білків і жирів має допомогти вам довше відчувати ситість після їжі та перекусів".

Але якщо яйця приготовані з великою кількістю жиру, такого як рослинна олія або вершкове масло, або якщо їх їсти з висококалорійними гарнірами, такими як жирний сир, бекон або білий хліб, намазаний вершковим маслом, то кількість калорій у вашій страві швидко збільшиться. Якщо прийом їжі містить більше калорій, ніж вам потрібно на день, то це може призвести до збільшення ваги.

Як їсти яйця для схуднення?

Отже, як же готує і скільки можна з'їдати яєць за день, щоб худнути? "Існує безліч способів приготування яєць, які допоможуть вам знизити вагу, а їхня універсальність дає змогу вам їсти їх у будь-який прийом їжі або на перекус протягом дня", — пояснює Гудсон. "Яйця можна готувати різними способами, щоб прискорити процес зниження ваги. Один із популярних методів — просто відварювати їх, оскільки це усуває необхідність у додаванні жирів, таких як рослинна олія або вершкове масло. Інший варіант — приготувати їх у вигляді омлету на сковорідці з антипригарним покриттям або використовувати олію в спреї, щоб зменшити кількість вершкового масла або рослинної олії. Яйця можна зварити круто, і це буде легкий перекус на ходу".

Крім того, додавання свіжих овочів, таких як перець, шпинат, помідори або спаржа, до фріттати або омлету може збільшити вміст клітковини, що буде ще більше підтримувати відчуття ситості. Ви можете вживати яйця в салатах або як доповнення до овочевої тарілки, щоб отримати по-справжньому поживну їжу.

