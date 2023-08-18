Сир, сочевиця та кіноа. Топ 6 продуктів, у яких білка більше, ніж у яйцях

Білок — це основа нашого здоров'я та злагодженої роботи організму, адже саме він забезпечує ріст, побудову клітин. Тому вкрай важливо, щоб у вашому раціоні була присутня достатня кількість різних видів білка.

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Коли справа доходить до білка, всі чомусь одразу згадують яйця, які відомі високим вмістом білка. Проте є й інші продукти, які містять навіть більше білка, ніж яйця, і можуть внести у ваш раціон смакове розмаїття. Ці 6 білкових продуктів допоможуть вам урізноманітнити своє харчування і отримувати максимум користі. Про це пише Health Shots.

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Білки потрібні для виробництва антитіл, відповідають за міцний імунітет, білковий склад мають ензими та багато гормонів, тому достатнє надходження білка життєво важливе для здоров'я. Нестача протеїну впливає на всі органи та системи, погіршує стан шкіри та волосся і сприяє передчасному старінню. Щоб уникнути цього, подбайте про те, щоб у вашому щоденному меню були продути з високим вмістом білка. Ось 6 найкращих із них.

Йогурт

Фото: Freepik

Грецький йогурт має кремову текстуру й приголомшливий вершковий смак, але крім цього містить велику кількість білка. Маючи приблизно 10 г білка на 100-грамову порцію йогурту, він перевершує за вмістом білка навіть курячі яйця. Крім того, грецький йогурт містить пробіотики, кальцій та інші необхідні поживні речовини, які роблять його чудовим корисним для здоров'я продуктом, що має посісти гідне місце у вашому холодильнику.

Насіння конопель

Фото: Freepik

Напевно ви чули про користь цього маленького насіння. Насіння конопель називають суперпродуктом, який містить близько 30 грамів білка на 100 грамів насіння. Це насіння забезпечує організм збалансованим співвідношенням омега-3 і омега-6 жирних кислот, що робить його незамінним для здоров'я серця. Його можна додавати в смузі, салати та йогурти.

Тофу

Фото: Freepik

Тофу — основний продукт багатьох вегетаріанських та веганських дієт, який отримують із соєвих бобів. Тофу містить приблизно 8 г білка на 100-грамову порцію продукту. Тофу, крім білка, містить достатню кількість заліза і кальцію, що робить його прекрасною альтернативою тваринним і рослинним білкам.

Кіноа

Фото: Freepik

Кіноа — це псевдозерно, відоме своїм повним білковим профілем, оскільки містить усі дев'ять незамінних амінокислот. Містить приблизно 4 г білка на 100-грамову порцію кіноа, а також є чудовим джерелом харчових волокон, магнію та інших вітамінів і мінералів, що роблять кіноа ідеальним варіантом для тих, хто хоче поліпшити й урізноманітнити своє харчування.

Сир

Фото: Pixabay

Сир — це кисломолочний продукт, який також займає заслужене місце в цьому списку. Він містить 11 г білка на 100-грамову порцію продукту і також перевершує яйця за вмістом протеїну. Крім того, сир містить казеїн, який повільно засвоюється й сприяє росту м'язів, що робить його цінним продуктом харчування для тих, хто активно займається спортом.

Сочевиця

Фото: Getty Images

Сочевиця — вид бобових, який є фантастичним джерелом рослинного білка, оскільки містить приблизно 9 г білка на 100-грамову порцію. Сочевиця містить не тільки білок, а й поживні волокна та масу необхідних поживних речовин. Це прекрасне доповнення до супів, салатів і рагу.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.