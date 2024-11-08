Редкий гость в океане. Первую в своем роде белую акулу-призрака заметили у берегов Албании (фото)

Исследователи отмечают, что акула, найденная у острова Сазан, является первым примером лейкизма, когда-либо зарегистрированным у этого вида.

Океан покрывает большую часть поверхности планеты и является домом для огромного количества видов. Увы, некоторые из них сегодня находятся под угрозой исчезновения, например, акулы-призраки (Oxynotus centrina), пишет Live Science.

Во время новой экспедиции ученые выловили особенно редкую особь акулы-призрака на глубине около 200 метров у острова Сазан — необитаемого военного острова. Уникальность этой акулы заключается в том, что она совершенно белая и, по мнению ученых, является первым примером лейкизма, зарегистрированным у этого вида.

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Лейкизм — генетическое заболевание, нарушающее выработку меланина, вызывая пигментации. В отличие от альбинизма, при котором у животных полностью отсутствует меланин и радужки имеют красный цвет, у акул-лейкистов нормальная пигментация радужки, даже если тело полностью белое.

Акула-призрак крупным планом Фото: Andrej Gajić/Sharklab ADRIA

По словам ведущего автора исследования, директора Sharklab ADRIA в Албании Андрея Галича, при лейкизме тело акулы все еще может вырабатывать меланин, но лишь в определенных областях или во всем теле его не хватает. Ученые отмечают, что акула у острова Сазан была лейцистической, а вовсе не альбиносом: животное было бледным с почти беловатыми пятнами на хвосте, но глаза пигментация сетчатки была нормальной. Авторы исследования также отмечают, что этот случай является первым описанным лейкизма у угловатых шершавых акул-призраков, а также первым сообщением о пигментном расстройстве в семействе Oxynotidae.

Как правило, угловатые шершавые акулы темно-серо-коричневые или черные по всему телу, с темными пятнами на голове и боках, что помогает им слиться с окружающей средой. В то же время на снимках видно, что особь была бледной с беловато-серыми пятнами. Однако в остальном физическое здоровье акулы казалось в порядке.

Отметим, что предыдущие исследования показали, что отсутствие пигментации моет сделать животное более заметным для хищников и добычи, что существенно сокращает его шансы на выживание. В то же время новое исследование, наряду с другими записями о здоровых акулах с пигментными нарушениями, подразумевает, что подобные аномалии на самом деле не особенно влияет на здоровье и жизнь хищников.

Кожа обычной коричневой угловатой акулы и лейцистической акулы Фото: Andrej Gajić/Sharklab ADRIA

По словам Гаича, пигментные нарушения "исключительно редки" среди акул — в общей сложности было зарегистрировано лишь около 15 случаев среди глубоководных видов. Ученый объясняет, что лейкизм — это в первую очередь генетическое заболевание, которое может быть вызвано аномалиями, влияющими на выработку или распределение меланина.

Известно, что нарушения во время эмбрионального развития также способны приводить к аномальным рисункам пигментации. Впрочем, ученые признают, что потребуются дополнительные исследования, чтобы выявить другие причины изменения окраса. Предполагается, что среди них могут быть:

загрязнение;

повышение температуры;

гормональные сдвиги;

инбридинг.

Ученые также хотят изучить, как угрозы со стороны человека, такие как загрязнение и рыболовство, влияют на восприимчивость акул к болезням и другим расстройствам.

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