Выживет лишь сильнейший. Детеныши акул поедают друг друга в утробе матери во время смертельной битвы

Исследователи обнаружили, что детеныши акул вовсе не милые в первые дни жизни, как большинство других живых существ на планете — они скорее устрашающие.

Related video

Океан покрывает более 70% поверхности Земли и является домом для одних из самых грозных хищников на планете — акул. Думая об акулах, мы, как правило, представляем себе больших белых акул, но в действительности их существует множество видов, пишет Science Focus.

Большинство детенышей животных в первые дни жизни выглядят весьма умилительно, но это, увы, не касается акул и на то есть веская причина. В зависимости от вида новорожденные акулы могут выглядеть совершенно по-разному: размером с человеческую ладонь, как у мелкопятнистых кошачьих акул, или с длинными телами, сопоставимыми с длиной человеческих рук, как у песчаных тигровых акул.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Песчаные тигровые акулы — один из немногих видов, у которых оплодотворенные яйца вылупляются внутри самки, а затем развиваются в ее матке. Довольно часто, как показывают исследования, нерожденные эмбрионы питаются оплодотворенными яйцами, что наблюдается у более чем 12 видов. Но эмбрионы песчаной тигровой акулы пошли еще дальше: ультразвуковое сканирование показывает, что эмбрионы, плавающие внутри матки самки, охотятся друг за другом.

В конце концов самки песчаной тигровой акулы рожают одного или двух огромных детенышей — победителей смертельной внутриутробной битвы. Столь внушительные размеры детенышей защищают их от многих хищников, но делают их уязвимыми перед рыболовными сетями. Исследователи отмечают, что песчаные тигровые акулы сегодня находятся на грани вымирания.

В новом исследовании ученые стремились узнать, почему нерожденные песчаные тигровые акулы едят друг друга. Команда изучила тела акул, запутавшихся в рыболовных сетях вокруг Южной Африки. Беременные самки песчаной тигровой акулы, которых поймали, различались по количеству вынашиваемых ими эмбрионов:

на более позднем сроке эмбрионов было меньше;

на раннем — больше.

Исследователи секвенировали ДНК нерожденных детенышей и установили отцовство каждого из них. Результаты показывают, как и многие другие виды, самки песчаных тигровых акул за сезон спариваются сразу с несколькими самцами, а потому у эмбрионов могут быть разные отцы. Тесты ДНК показали, что в пометах из пяти, шести или семи детенышей эмбрионы были получены как минимум от двух отцов. Между тем, пометы всего двух детенышей были потомством одного отца.

Ученые не знают почему, но предполагают, что детеныши от одного отца, вероятно, имеют некое преимущество над своими единокровными братьями и сестрами — именно им в конечном итоге удается выйти победителями "смертельной внутриутробной битвы".

Команда предполагает, это может быть связано с тем, что они первыми оплодотворяются и становятся самыми большими — это дает им преимущество в охоте на братьев и сестер. Это также может быть стратегией, которую самки используют для выбора хороших партнеров.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что на Земле существует 3 разных вида белых акул.