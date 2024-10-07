Виживе лише найсильніший. Дитинчата акул поїдають одне одного в утробі матері під час смертельної битви

Дослідники виявили, що дитинчата акул зовсім не милі в перші дні життя, як більшість інших живих істот на планеті — вони скоріше страхітливі.

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Океан покриває понад 70% поверхні Землі і є домівкою для одних із найгрізніших хижаків на планеті — акул. Думаючи про акул, ми, як правило, уявляємо собі великих білих акул, але насправді їх існує безліч видів, пише Science Focus.

Більшість дитинчат тварин у перші дні життя мають вельми зворушливий вигляд, але це, на жаль, не стосується акул і на те є вагома причина. Залежно від виду новонароджені акули можуть мати абсолютно різний вигляд: розміром з людську долоню, як у дрібноплямистих котячих акул, або з довгими тілами, порівнянними з довжиною людських рук, як у піщаних тигрових акул.

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Піщані тигрові акули — один з небагатьох видів, у яких запліднені яйця вилуплюються всередині самки, а потім розвиваються в її матці. Досить часто, як показують дослідження, ненароджені ембріони харчуються заплідненими яйцями, що спостерігається у більш ніж 12 видів. Але ембріони піщаної тигрової акули пішли ще далі: ультразвукове сканування показує, що ембріони, які плавають усередині матки самки, полюють один за одним.

Зрештою самки піщаної тигрової акули народжують одного або двох величезних дитинчат — переможців смертельної внутрішньоутробної битви. Настільки значні розміри дитинчат захищають їх від багатьох хижаків, але роблять їх уразливими перед рибальськими сітками. Дослідники зазначають, що піщані тигрові акули сьогодні перебувають на межі вимирання.

У новому дослідженні вчені прагнули дізнатися, чому ненароджені піщані тигрові акули їдять одна одну. Команда вивчила тіла акул, які заплуталися в рибальських сітках навколо Південної Африки. Вагітні самки піщаної тигрової акули, яких спіймали, різнилися за кількістю виношуваних ними ембріонів:

на більш пізньому терміні ембріонів було менше;

на ранньому — більше.

Дослідники секвенували ДНК ненароджених дитинчат і встановили батьківство кожного з них. Результати показують, як і багато інших видів, самки піщаних тигрових акул за сезон спаровуються одразу з кількома самцями, а тому в ембріонів можуть бути різні батьки. Тести ДНК показали, що в виводках із п'яти, шести або семи дитинчат ембріони були отримані щонайменше від двох батьків. Тим часом виводки всього двох дитинчат були потомством одного батька.

Учені не знають чому, але припускають, що дитинчата від одного батька, імовірно, мають певну перевагу над своїми єдинокровними братами та сестрами — саме їм зрештою вдається вийти переможцями "смертельної внутрішньоутробної битви".

Команда припускає, це може бути пов'язано з тим, що вони першими запліднюються і стають найбільшими — це дає їм перевагу в полюванні на братів і сестер. Це також може бути стратегією, яку самки використовують для вибору хороших партнерів.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що на Землі існує 3 різних види білих акул.