Пять минут экстремального холода очень полезны для людей: в чем преимущество

Исследователи обнаружили, что регулярное воздействие экстремального холода оказывает неожиданный эффект на здоровье человека.

Сон — естественный физиологический процесс, необходимый нашему организму для восстановления и нормального функционирования. Порой стрессы и другие факторы способны влиять на качество нашего сна, но ученые год за годом ищут методы, которые позволили бы нам засыпать быстрее и качественнее. В новом исследовании ученые, похоже, обнаружили совершенно новый метод, пишет Gizmodo.

Международная команда исследователей из Канады и Франции обнаружила доказательства того, что регулярное воздействие экстремального холода в действительности может оказать положительное влияние на качество нашего сна. Отметим, что речь идет о регулярном пребывании в течение всего 5 минут в день в условиях экстремально низких температур.

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Команда из Монреальского университета и Университета Пуатье провела исследование охлаждения, целью которого было отслеживание потенциальных преимуществ ежедневной "криостимуляции" всего тела. В ходе исследования ученые изучили здоровых добровольцев в лабораторных условиях и обнаружили, что продолжительность и качество сна людей увеличивается во время прохождения терапии холодом. Результаты исследования ученых указывают на то, что криостимуляция, вероятно, является эффективным методом лечения для людей с проблемами сна.

В общей сложности в исследовании приняли участие 9 женщин и 11 мужчин, все в возрасте 20 лет. Эксперимент продлился 5 дней: ежедневно в 6 часов вечера добровольцы раздевались и оставались в камере, охлажденной до -90 градусов по Цельсию в течение 5 минут. Отметим, что в остальном добровольцы жили, как обычно, однако их образ жизни был ограничен запретом на алкоголь, кофеин и другие продукты, способные повлиять на качество сна.

Реципиентам также выдали устройства, отслеживающие частоту сердечных сокращений, мозговую активность и режим сна, когда они ложились спать. Кроме того, участники исследования заполняли опросники, в которых оценивали качество сна. В качестве контроля для сравнения добровольцы прошли ту же процедуру отслеживания во второй раз, но фактически не получали никакой терапии холодом перед сном.

Результаты указывают на то, что добровольцы лучше спали после криостимуляции, но не сразу. Исследователи отмечают, что разница в результатах была замечена лишь после пятого дня сеансов. Наибольшие изменения были замечены в медленноволновом или глубоком сне, самой восстанавливающей фазе сна.

Авторы исследования отмечают, что в среднем глубокий сон реципиентов увеличился на 7,3 минуты после терапии холодом. Добровольцы также сообщили об улучшении качества сна после прохождения криостимуляции, хотя при более внимательном рассмотрении изменение было значительным только для женщин.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Cryobiology. Впрочем, авторы исследования отмечают, что не стоит спешить покупать себе морозильную камеру размером с человека. Во-первых, улучшения сна все еще весьма скромны. Во-вторых, результаты основаны на небольшой выборке и требуют дополнительных исследований.

Впрочем, по словам соавтора исследования, доцента Школы кинезиологии и наук о физической активности Монреальского университета Оливье Дюпюи, они с коллегами считают, что криостимуляция, вероятно, может быть особенно полезна для людей с проблемами сна. Отметим, что исследоние было проведено на людях, которые не испытывают таких проблем.

К слову, это исследование является частью более крупного проекта команды Дюпюи по изучению пользы криостимуляции для здоровья. Другие исследования показали, что она может потенциально снимать определенные виды боли и воспаления.

Ранее Фокус писал о том, что ученые вывели беспроигрышное уравнение для здорового сна.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.