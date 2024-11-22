П'ять хвилин екстремального холоду дуже корисні для людей: у чому перевага

Дослідники виявили, що регулярний вплив екстремального холоду справляє несподіваний ефект на здоров'я людини.

Сон — природний фізіологічний процес, необхідний нашому організму для відновлення і нормального функціонування. Часом стреси та інші чинники здатні впливати на якість нашого сну, але вчені рік за роком шукають методи, які дозволили б нам засинати швидше і якісніше. У новому дослідженні вчені, схоже, виявили абсолютно новий метод, пише Gizmodo.

Міжнародна команда дослідників із Канади та Франції виявила докази того, що регулярний вплив екстремального холоду насправді може позитивно вплинути на якість нашого сну. Зазначимо, що йдеться про регулярне перебування протягом лише 5 хвилин на день в умовах екстремально низьких температур.

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Команда з Монреальського університету та Університету Пуатьє провела дослідження охолодження, метою якого було відстеження потенційних переваг щоденної "кріостимуляції" всього тіла. Під час дослідження вчені вивчили здорових добровольців у лабораторних умовах і виявили, що тривалість і якість сну людей збільшується під час проходження терапії холодом. Результати дослідження вчених вказують на те, що кріостимуляція, ймовірно, є ефективним методом лікування для людей із проблемами сну.

Загалом у дослідженні взяли участь 9 жінок і 11 чоловіків, усі віком 20 років. Експеримент тривав 5 днів: щодня о 6 годині вечора добровольці роздягалися і залишалися в камері, охолодженій до -90 градусів за Цельсієм протягом 5 хвилин. Зазначимо, що в іншому добровольці жили, як зазвичай, проте їхній спосіб життя був обмежений забороною на алкоголь, кофеїн та інші продукти, здатні вплинути на якість сну.

Реципієнтам також видали пристрої, що відстежували частоту серцевих скорочень, мозкову активність і режим сну, коли вони лягали спати. Крім того, учасники дослідження заповнювали опитувальники, в яких оцінювали якість сну. Як контроль для порівняння добровольці пройшли ту саму процедуру відстеження вдруге, але фактично не отримували жодної терапії холодом перед сном.

Результати вказують на те, що добровольці краще спали після кріостимуляції, але не відразу. Дослідники зазначають, що різниця в результатах була помічена лише після п'ятого дня сеансів. Найбільші зміни були помічені в повільно-хвильовому або глибокому сні, фазі сну, що найбільше відновлює.

Автори дослідження зазначають, що в середньому глибокий сон реципієнтів збільшився на 7,3 хвилини після терапії холодом. Добровольці також повідомили про поліпшення якості сну після проходження кріостимуляції, хоча при більш уважному розгляді зміна була значною тільки для жінок.

Результати дослідження були опубліковані в журналі Cryobiology. Утім, автори дослідження зазначають, що не варто поспішати купувати собі морозильну камеру розміром з людину. По-перше, поліпшення сну все ще досить скромні. По-друге, результати ґрунтуються на невеликій вибірці й потребують додаткових досліджень.

Утім, за словами співавтора дослідження, доцента Школи кінезіології та наук про фізичну активність Монреальського університету Олів'є Дюпюї, вони з колегами вважають, що кріостимуляція, імовірно, може бути особливо корисною для людей із проблемами сну. Зазначимо, що дослідження було проведено на людях, які не відчувають таких проблем.

До слова, це дослідження є частиною більшого проєкту команди Дюпюї з вивчення користі кріостимуляції для здоров'я. Інші дослідження показали, що вона може потенційно знімати певні види болю і запалення.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вивели безпрограшне рівняння для здорового сну.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.