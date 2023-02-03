Непорочне зачаття або обман. Зоопарк розгадав таємницю того, як ізольована від усіх гібон народила

Співробітникам звіринця знадобився не один рік, щоб розгадати таємницю появи дитинчати.

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У лютому 2021 року в національному парку Сайкай Кудзюкусіма (Японія) сталося щось дивне — самка гібона Момо народила дитину. Все б нічого, проте вона постійно знаходилася в ізольованому вольєрі й наглядачі зоопарку ніяк не могли зрозуміти в чому ж справа, пише IFL Science.

У спробах розгадати таємницю "непорочного" народження працівники зоопарку зібрали волосся та екскременти Момо, її дитинчати, а також чотирьох самців, які утримувалися поблизу та могли претендувати на звання батька малюка-гібона. Яким же було здивування співробітників зоопарку, коли аналіз ДНК, проведений Кіотським університетом, показав, що один із самців насправді є батьком дитинчати.

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Після цього наглядачі зоопарку ще раз вивчили вольєри, в яких містилися гібони. Клітини були розділені решіткою та зубчастою дротяною сіткою, що робило спарювання практично неможливим. Тоді як же гібони влаштовували собі побачення?

Згодом відповідь знайшлася. За словами директора зоопарку Дзюна Ямано, вони з колегами припускають, що зачаття відбулося не у самих вольєрах, де утримувалися гібони, а у виставковому просторі.

Співробітники зоопарку дослідники виставкового простору й з'ясували, що тут гібони були розділені лише дощаною перегородкою. За словами Ямано, ймовірно, одного дня, коли самець Іто знаходився у виставковому просторі, вони й спарилися через отвір.

Зазначимо, що перфорована дошка, яка розділяла виставкові зони гібонів, мала отвори діаметром майже 9 міліметрів, що здається дуже цікавим. Співробітники зоопарку також розповіли про те, що після того, як таємниця "непорочного" зачаття була розкрита, вони відразу замінили дерев'яну перфоровану перегородку на сталеву пластину без отворів.

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