Амазонки підводного світу. Непорочне народження акул в акваріумі Шедда збиває з пантелику біологів

Дослідники з'ясували, що самки акул-зебр ігнорують самців навколо та розмножуються власними силами.

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Народження потомства без участі партнера не є чимось неприродним у тваринному світі, проте воно характерне для дрібних безхребетних тварин, таких як морські зірки та паличники, пише Popular Scinece.

Подібні процеси також трапляються і в хребетних, але набагато рідше. Дослідникам відомі випадки партеногенезу серед пластозябрових, зокрема акул і скатів, коли самки здатні запліднити свою яйцеклітину, використовуючи лише власний генетичний матеріал. Але, як правило, партеногенез використовується акулами як останній запасний варіант, коли в них немає партнерів.

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У новому дослідженні вчених привабили самки акул-зебр з Акваріума Шедда в Чикаго (Іллінойс), які розмножуються власними силами. Однак найдивнішим, який збиває біологів із пантелику, є той факт, що їх оточують здорові самці.

За словами помічниці директора з тваринництва та місць проживання в Shedd Aquarium Ліз Вотсон, вони з колегами спостерігають за акулами-зебрами протягом останніх 20 років і помітили, що деякі самки у певний час або загалом не дуже сприйнятливі до самців.

Зазначимо, що в дослідженні 2022 року вчені спостерігали й описали партеногенез у смугастих акул, які живуть в інших акваріумах. Однак об'єктом нового дослідження стала самка акули-зебри, яка мешкала на виставці Shedd's Wild Reef. Ще в 2008 році Вотсон із колегами перемістили кладку яєць у розплідник дитинчат акул, де вони могли безпечно вилупитися поза полем зору акваріума.

Учені провели аналіз ДНК дитинчат, які тільки-но вилупилися, і не виявили у них генетичних маркерів, пов'язаних із ким-небудь з потенційних батьків. Дослідники з'ясували, що в дитинчат є ідентичні копії деяких алелів або альтернативні версії гена — тобто доказ того, що вони отримали ці нитки ДНК від матері, а не від двох різних батьків.

Зазначимо, що народжені внаслідок партеногенезу дитинчата, як правило, часто вмирають молодими — ці прожили лише кілька місяців. За словами дослідників, їм все ще незрозуміло, з чим пов'язана коротка тривалість життя тварин, народжених унаслідок партеногенезу. Однак відомо, що інбридинг — це погано й він може призвести до експресії летального рецесивного гена або експресії двох алелів, які, по суті, призведуть до смерті.

Учені зазначають, що, як й інші тварини, акули намагаються вижити, а тому не дивно, що в дикій природі вони здатні народжувати дитину від цнотливого народження. Проте вченим важливо зрозуміти чому це відбувається в акваріумах і чому самки свідомо ігнорують здорових самців.

Дослідники вважають, що розуміння цього процесу надалі дозволить покращити роботу над збереженням видів, які зникають, а також скоординують роботу вчених таких акваріумів, як Шедд, які працюють над збереженням видів.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, чому білим акулам нізащо не вдасться вижити в неволі.