Крихітна травинка звалила з ніг дорослого гібона: як учені допомогли тварині вижити (відео)

Восьмирічний гібон Кан намагався вилікувати сінну лихоманку, засунувши в запалений сверблячий ніс травинку. Вченим довелося покласти тварину на операційний стіл, щоб позбавити гібона проблеми й вилікувати його алергію.

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Про це пише IFLScience.

Сінна лихоманка може бути досить неприємним тягарем, як для людей, так і для тварин. Однак у спробах розв'язати цю проблему восьмирічний гібон Кан, що живе в зоопарку Мельбурна, зайшов занадто далеко. Вчені виявили, що тварина засунула в запалений ніс травинку, внаслідок чого доглядачам довелося відвести її до ветеринара.

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Ветеринарам довелося зробити тварині комп'ютерну томографію, а потім провести ретельну ветеринарну процедуру з видалення застряглої травинки. За словами старшого ветеринара зоопарку Мельбурна Сари Фріт, у Кана розвинулася інфекція через застряглу в носі травинку. На щастя, експертам вдалося обережно видалити її під анестезією, промити ніс тварині та нанести кілька місцевих препаратів для лікування алергії.

Ветеринари також провели комп'ютерну томографію, що дало змогу виключити інші проблеми з носовим проходом — результати спостережень свідчать, що щойно травинку було видалено, гібон почав почуватися краще.

За словами Фріт, процедура пройшла абсолютно без стресу і стала результатом справжньої командної роботи ветеринарів зоопарку Мельбурна, отоларинголога доктора Пола Педдла і мобільного ветеринарного фургона, де експерти змогли провести комп'ютерну томографію. Експерти зазначають, що всі процедури були проведені з максимальною турботою про тварину.

Після процедури Кан відновлюється у своєму звичному середовищі існування з 16-річним другом Лі-Ліаном, а тварини голосно співають один одному пісні.

Зазначимо, що в дикій природі білощокі гібони мешкають у В'єтнамі й Лаосі та перебувають під загрозою зникнення через полювання і втрату середовища проживання, а також вилов дитинчат для незаконної торгівлі домашніми тваринами.

Відомо, що в гібонів спостерігається статевий диморфізм: самці й самки мають абсолютно різний вигляд. Вони створюють пару на все життя і, як Кан і Лі-Ліан, співають один одному пісні через верхівки дерев. Деякі види гібонів навіть можуть використовувати танцювальні рухи, щоб привабити партнера.

Раніше Фокус писав про те, що зоопарк розгадав таємницю того, як ізольована від усіх гібон народила.