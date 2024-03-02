Не проґавити розвиток серйозного захворювання: чим звичайна алергія відрізняється від синуситу

Алергія, що уражає багатьох, насправді може приховувати під своїм покровом небезпечне й підступне захворювання, що вражає велику кількість людей.

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Нове дослідження, проведене Університетом Цинциннаті, нарешті розв'язало проблему поширеної медичної плутанини: багато людей, які тривалий час вважали, що вони просто мають справу з алергією, що з'являється з часом, насправді можуть страждати від хронічного синуситу. Це відкриття має величезне значення, оскільки, незважаючи на схожість симптомів, ці два захворювання потребують різного лікування. Хронічний синусит, що характеризується тривалим запаленням носових пазух, вимагає такого підходу до лікування, який просто не можуть забезпечити ліки від алергії, пише New Atlas.

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Під час дослідження, проведеного під керівництвом Ахмада Седагата, було проаналізовано 219 осіб, унаслідок чого з'ясувалося, що, хоча майже у всіх них було діагностовано алергійний риніт, у 45,2% із цього числа також спостерігався хронічний синусит. Близько половини людей із синуситом не лікувалися інтраназальними стероїдними спреями — рекомендованим засобом першої лінії для лікування цього захворювання, кажуть автори. Це вказує на значну прогалину в ефективному лікуванні для багатьох людей, оскільки використання засобів від алергії для лікування синуситу на кшталт використання пластиру на рані, що потребує накладення швів.

Що ж відрізняє хронічний синусит і як визначити, що він вразив саме вас? Дослідники виокремили основні ознаки та чинники: похилий вік і чоловіча стать, помірна або сильна закладеність носа чи густі виділення з носа, а також будь-яке зниження відчуття смаку та нюху. Раннє розпізнавання цих ознак може стати запорукою правильного діагностування і значно поліпшити якість життя хворого. Наслідки нелікованого хронічного синуситу далеко не тривіальні, їх можна порівняти з такими серйозними захворюваннями, як хвороба Паркінсона або ішемічна хвороба серця, що лише наголошує на необхідності правильної діагностики та лікування.

Це дослідження не просто прояснює поширену хибну думку, а й прокладає шлях до кращої просвіти та інформування пацієнтів про хронічний синусит. Седагат сподівається, що отримані результати спонукають людей звертатися по відповідну допомогу частіше, що потенційно полегшить або, зовсім, врятує їхні життя. Це заклик до дії як для громадськості, так і для медичних працівників, що вимагає усвідомлення нюансів відмінностей між синуситом і алергією, що гарантує, що ті, кого це стосується, отримають правильне лікування в потрібний час.

Раніше Фокус писав про те, що на Землі з'явилися пилкові бурі. Дослідники відзначають, що дедалі більша кількість людей стикаються з алергією.

Також Фокус писав про те, що алергія на арахіс і горіхи стане виліковною. Вчені створили революційний препарат для повного лікування алергії, і, за їхніми словами, його застосування не обмежується тільки цим.

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