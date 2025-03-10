Тюльпани не їдять: вчені застерігають від небезпечного тренду в TikTok (відео)

В соцмережах набирають популярність ролики, коли дівчата куштують на смак перші весняні квіти – тюльпани. Однак лікарі кажуть, що це небезпечно.

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Тренд на поїдання квітів набирає обертів у TikTok. Користувачі соцмереж масово куштують пелюстки тюльпанів перед камерою та діляться враженнями. Однак лікарі зазначають, що це небезпечний тренд. Про це повідомляє "УП" із посиланням на біолога.

Їсти тюльпани шкідливо для здоров'я

Тренд з'явився після 8 березня, коли велика кількість жінок отримали у подарунок букети тюльпанів.

Лікар-алерголог Марина Борисюк каже, що новий тренд небезпечний. Особливо це стосується людей з алергією на пилок. Також сирі рослини можуть викликати гастрит і проблеми з підшлунковою залозою.

Наразі деякі відео набирають мільйони переглядів, і все більше користувачів долучаються до цього. Жінки смажать квіти або ж їдять їх просто так. Деякі блогерки стверджують, що тюльпани солодкі і смачні, а деякі не можуть з'їсти навіть пелюстку, бо вони гіркі на смак.

Експерти наголошують, що вживати звичайні тюльпани у їжу – небезпечно. Біолог та ботанік Олексій Коваленко каже, що їстівні у тюльпанів лише пелюстки, найчастіше їх використовували для декору, бо особливої смакової цінності квіти не мають. Іноді їх просочують солодким сиропом.

Тичинки та маточки перед вживанням з квітки видаляють: їхні частини погано перетравлюються організмом людини, а зав’язь вже може містити токсичні речовини.

Їсти тюльпани шкідливо для здоров'я

Найбільше токсичних речовин містить цибулина рослини. Попри це, коріння тюльпана колись таки вживали в їжу. Це було поширено у Нідерландах під час Другої світової війни через кризу продовольства. Навіть відома акторка Одрі Хепберн вижила тільки завдяки квітковим луковицям.

У тюльпанах міститься токсична речовина

Тюльпани містять речовини тюліпалін А і В та тюліпозид. Для людини вони можуть бути отруйними, особливо тюліпалін А. При потраплянні в організм людини тюльпанін може викликати нудоту, запаморочення або й навіть важке отруєння.

Тюльпани можуть викликати алергію та гастрит

Найбільше цих сполук міститься у цибулині, однак є вони і у зеленій частині квітки та можуть бути у зав’язі. Виміряти токсичність тюльпанів складно, оскільки вона варіюється залежно від сорту та умов вирощування рослин.

Ботанік Олексій Коваленко не радить взагалі розглядати цибулини тюльпанів, стебла та листки як продукт.

Також тюльпани можуть бути шкідливі для шкіри. У квіткарів, які тривалий час працюють з тюльпанами може розвиватися захворювання, яке називають "тюльпанові пальці". Це контактний дерматит через подразнення шкіри токсичними сполуками.

Нагадаємо, у 2024 році вчені заявили, що можуть виростити троянди без шипів.