Без жодної краплі крові. Учені придумали, як виростити троянди без шипів: що вони пропонують

Дослідники вважають, що їм вдалося знайти спосіб, як одразу виростити квіти без шипів, а не видаляти їх пізніше.

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Троянди мають гарний вигляд, але будь-хто, хто стикався з ними, знає, наскільки болючими можуть бути їхні колючі шипи. Тепер любителі троянд і садівники можуть бути спокійними — експерти вважають, що знайшли спосіб вирощування цих квітів без їхніх знаменитих шипів, пише Daily Mail.

У новому дослідженні вчені з Нью-Йорка виявили, що одне й те саме давнє сімейство генів відповідає за колючки у багатьох рослин, попри мільйони років еволюційного поділу. Тепер дослідники вважають, що редагування цих генів надалі може допомогти вивести новий вид троянд без шипів.

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Дослідники з лабораторії Колд Спрінг Харбор у Нью-Йорку почали з того, що порівняли одомашнені баклажани, у яких немає колючок, із їхніми колючими дикими родичами. За словами співавтора дослідження Джеймса Саттерлі, вони з колегами помітили, що у багатьох рослин були крихітні шипи, тоді як інші — не мали їх зовсім. Водночас науці було мало що відомо про це.

Результати дослідження показали зв'язок між сімейством генів LONELY GUY (LOG) і рослинами, що мають колючки. По суті, аналіз засвідчив, що одомашнені баклажани мали мутації в цих генах, внаслідок чого в них були відсутні колючки.

Вчені проаналізували два десятки інших рослин, що мають шипи, і виявили, що вони також пов'язані з цією групою генів. Це відкриття потім спонукало іншу групу вчених із Корнелльського університету використовувати редагування геному для видалення шипів у низки рослин, зокрема пустельних родзинок, які ростуть в Австралії. А інший дослідник із Франції зміг придушити ріст шипів у троянд, відредагувавши гени LOG.

Дослідники також виявили, що гострі виступи епідермісу, відомі як шипи, конвергентно еволюціонували багато разів під час еволюції рослин. Колючки, безумовно, є потужним відлякувальним фактором для травоїдних, однак вони також ускладнюють вирощування сільськогосподарських рослин.

Тепер вчені вважають, що результати їхнього дослідження можуть бути використані для видалення шипів у харчових і декоративних культур, таких як троянда — для цього буде потрібно використовувати редагування геному.

До слова, експерти рекомендують залишати шипи на трояндах, щоб вони довше стояли у вазі, оскільки їх видалення може бути тривалим і болючим процесом і може "поранити" рослину. Однак, за необхідності вони пропонують обламувати шипи вручну та відсувати їх убік, оскільки інші методи використання ножів і засобів для видалення шкідливі для квітки та "вбивають життя вази".

Раніше Фокус писав про те, як і коли на Землі з'явилися перші квіти.