Без единой капли крови. Ученые придумали, как вырастить розы без шипов: что они предлагают

Исследователи считают, что им удалось найти способ, как изначально вырастить цветы без шипов, а не удалять их позже.

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Розы выглядят красиво, но любой, кто сталкивался с ними знает, насколько болезненными могут быть их колючие шипы. Теперь любители роз и садоводы могут быть спокойными — эксперты считают, что нашли способ выращивания этих цветов без их знаменитых шипов, пишет Daily Mail.

В новом исследовании ученые из Нью-Йорка обнаружили, что одно и то же древнее семейство генов отвечает за колючки у многих растений, несмотря на миллионы лет эволюционного разделения. Теперь исследователи полагают, что редактирование этих генов в дальнейшем может помочь вывести новый вид роз без шипов.

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Исследователи из лаборатории Колд Спринг Харбор в Нью-Йорке начали с того, что сравнили одомашненные баклажаны, у которых нет колючек, с их колючими дикими родственниками. По словам соавтора исследования Джеймса Саттерли, они с коллегами заметили, что у многих растений были весьма заметные шипы, тогда как у других они полностью отсутствовали. При этом науке было мало что известно об этом.

Результаты исследования показали связь между семейством генов LONELY GUY (LOG) и растениями, имеющими колючки. По сути, анализ показал, что одомашненные баклажаны имели мутации в этих генах, в результате чего у них отсутствовали колючки.

Ученые проанализировали два десятка других растений, обладающих шипами, и обнаружили, что они также связаны с этой группой генов. Это открытие затем побудило другую группу ученых из Корнельского университета использовать редактирование генома для удаления шипов у ряда растений, в том числе пустынного изюма, произрастающего в Австралии. А другой исследователь из Франции смог подавить рост шипов у роз, отредактировав гены LOG.

Исследователи также обнаружили, что острые выступы эпидермиса, известные как шипы, конвергентно эволюционировали много раз в ходе эволюции растений. Колючки, безусловно, являются мощным отпугивающим фактором для травоядных, однако они также затрудняют выращивание сельскохозяйственных растений.

Теперь ученые полагают, что результаты их исследования могут быть использованы для удаления у пищевых и декоративных культур, таких как роза — для этого потребуется использовать редактирование генома.

К слову, эксперты рекомендуют оставлять шипы на розах, чтобы они дольше стояли в вазе, поскольку их удаление может быть длительным и болезненным процессом и может "ранить" растение. Однако при необходимости они предлагают обламывать шипы вручную и отодвигать их в сторону, поскольку другие методы использования ножей и средств для удаления шипов вредны для цветка и "убивают жизнь вазы".

Ранее Фокус писал о том, как и когда на Земле появились первые цветы.