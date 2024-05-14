Главный секрет ботаники. Как и когда на Земле появились первые цветы (фото)

Исследователи составили самое подробное древо жизни цветковых растений, проливающее свет на понимание истории их эволюции.

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История нашей планеты насчитывает невероятные более 4,5 миллиарда лет. За это время наша планета претерпела изменения — от недружественной раскаленной до зеленой и наполненной жизнь. Долгое время главным секретом ботаники оставалось то, как и когда появились первые цветковые растения, теперь ученые смогли пролить на него свет, пишет IFLScience.

В новом исследовании международная группа ученых создала самое подробное древо жизни, включающее 1,8 миллиарда букв генетического кода более чем 9500 видов. В результате ученым удалось пролить свет на историю эволюции всех 330 000 известных видов цветов.

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Ранее ученые уже пытались создать древо жизни цветущих растений, однако никому еще не удавалось зайти так далеко. В новом исследовании ученые использовали в 15 раз больше данных, чем в любых других работах ученых, также ученые включили ДНК более чем 800 растений, секвенирование которых ранее никогда не проводилось.

По словам соавтора исследования Пэм Солтис, их с коллегами работа стала примером невероятного сотрудничества ботаников со всего мира, а ее результатом является понимание истории эволюции растений.

Новое филогенетическое древо цветковых растений, основанное на более чем 9500 видах Фото: Royal Botanic Gardens

Для работы над древом жизни цветущих растений команда также разработала новые инструменты, которые позволили им секвенировать ядерные гены, вместо того, чтобы полагаться на ДНК хлоропластов, как это делалось ранее. Ученые также применили эти методы к множеству живых, засушенных и вымерших растений, чтобы определить взаимосвязь между ними.

Отметим, что в своей работе ученые также изучили окаменелые цветы и обнаружили, что около 140 миллионов лет назад наблюдалось невероятное разнообразие цветковых растений, которые дали начало 80% основных линий растений, существующих сегодня.

Позже темпы цветочного разнообразия замедлились и растения стали более устойчивыми в течение следующих 100 миллионов лет, пока около 40 миллионов лет назад не произошел всплеск численности видов, когда глобальная температура Земли снизилась.

Ранее Фокус писал о том, что ученые впервые засняли на видео, как растения общаются между собой.