Головний секрет ботаніки. Як і коли на Землі з'явилися перші квіти (фото)

Дослідники склали найдокладніше древо життя квіткових рослин, що проливає світло на розуміння історії їхньої еволюції.

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Історія нашої планети налічує неймовірні понад 4,5 мільярда років. За цей час наша планета зазнала змін — від недружньої розпеченої до зеленої та наповненої життям. Довгий час головним секретом ботаніки залишалося те, як і коли з'явилися перші квіткові рослини, тепер вчені змогли пролити на нього світло, пише IFLScience.

У новому дослідженні міжнародна група вчених створила найдокладніше древо життя, що містить 1,8 мільярда букв генетичного коду більш ніж 9500 видів. У результаті вченим вдалося пролити світло на історію еволюції всіх 330 000 відомих видів квітів.

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Раніше вчені вже намагалися створити древо життя квітучих рослин, проте нікому ще не вдавалося зайти так далеко. У новому дослідженні вчені використовували в 15 разів більше даних, ніж у будь-яких інших роботах вчених, також вчені включили ДНК більш ніж 800 рослин, секвенування яких раніше ніколи не проводилося.

За словами співавтора дослідження Пем Солтіс, їхня з колегами робота стала прикладом неймовірної співпраці ботаніків з усього світу, а її результатом є розуміння історії еволюції рослин.

Нове філогенетичне древо квіткових рослин, що ґрунтується на більш ніж 9500 видах Фото: Royal Botanic Gardens

Для роботи над деревом життя квітучих рослин команда також розробила нові інструменти, які дали їм змогу секвенувати ядерні гени, замість того, щоб покладатися на ДНК хлоропластів, як це робилося раніше. Вчені також застосували ці методи до безлічі живих, засушених і вимерлих рослин, щоб визначити взаємозв'язок між ними.

Зазначимо, що у своїй роботі вчені також вивчили скам'янілі квіти й виявили, що близько 140 мільйонів років тому спостерігалося неймовірне розмаїття квіткових рослин, які дали початок 80% основних ліній рослин, що існують сьогодні.

Пізніше темпи квіткового розмаїття сповільнилися, і рослини стали більш стійкими протягом наступних 100 мільйонів років, поки близько 40 мільйонів років тому не стався сплеск чисельності видів, коли глобальна температура Землі знизилася.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вперше зняли на відео, як рослини спілкуються між собою.